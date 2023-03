Testas: Pasirinkite savo mėnulį ir atskleiskite slapčiausias mintis ir troškimus

REKLAMA

Šis dangaus kūnas, suteikiantis mums šviesą naktį, yra daug stebuklingesnis nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mėnulis ne tik traukia daugelio žmonių širdis – jis turi savo savitą grožį ir psichologiškai mums gali daryti didelę įtaką.

Būtent todėl šiandiena reikėtų pamiršti apie mėnulio fazes, astrologinius ir mokslinius, o kartais net istorinius aspektus ir tiesiog pasinerti į mėnulio skleidžiamą šviesą. Tai gali padėti mūsų asmenybei pasireikšti iki galo, atskleisti slaptas mintis, kurias slėpėme net nuo savęs.

Jūsų pasirinktas mėnulio vaizdas gali daug pasakyti apie tai, kas jūs iš tikrųjų esate ir ko norite iš savo gyvenimo. Tikriausiai jau pasirinkote savo variantą iš paveikslėlio viršuje, tad apačioje rasite to varianto aprašymą.

1. Mistiškas mėnulis

Jei pasirinkote šį Mėnulį, esate iš tokių žmonių kurie traukia visų tipų žmones ir su visais elgiasi nesavanaudiškai. Tačiau kartu Jums kartais atrodo, kad šios savybės tik silpnina ir kad jų dėka nesugebate pasakyti „ne“ kitiems žmonėms net tada, kai to tikrai reikia. Tačiau jei taip manote, klystate.

Galbūt to nesuvokiate, bet už jūsų švelnios išvaizdos slypi plieninė valia ir tokia stipri asmenybė, kad gali atlaikyti bet kokią pykčio, chaoso ir neapykantos audrą. Tikroji tavo asmenybė labai nori išeiti ir apšviesti visą pasaulį savo šviesa, tik jai to dar nepavyko padaryti.

Bet nenusiminkite! Tikėkite savimi, darykite tai, ką manote esant teisinga, ir vieną dieną ateis diena, kai niekas negalės jūsų sulaikyti.

2. Romantiškas mėnulis

Jei pasirinkote šį Mėnulį, vadinasi, esate vienas iš žmonių, kuriais visada galite pasikliauti. Aplinkiniai žino, kad jei jie kreipsis į jus pagalbos tada, kai jiems to tikrai reikia, jie ją gaus, nesvarbu, ko tai bereiktų.

Kai jūsų artimieji turi problemų, tada, norėdami jiems padėti, esate pasirengę viską mesti. Dėl to kartais galite susimąstyti, ar elgiatės teisingai kai norite dalį savo laiko skirti sau.

Turėtumėte suprasti, kad jūs visai ne robotas, galintis dirbti visą parą be miego ir poilsio. Kad reikia skirti laiko sau, nes esate toks pat svarbus kaip ir kiti žmonės. Dalis Jūsų sielos, pasislėpusi labai giliai, vis dar nori mesti visus reikalus bei įsipareigojimus ir daryti tai, apie ką visada svajojo. Neleiskite šiam norui išblėsti. Ir kai vėl pamatysite šviesų Mėnulį, leiskite jam vesti jus ir rasti tikrąjį jus šio kelio pabaigoje.

3. Įtakingas mėnulis

Jei jūsų pasirinkimas yra šis Mėnulis, jūs esate vienas iš tų žmonių, kurie žino, ko nori, ir yra pasirengę padaryti bet ką, kad tai pasiektų. Jūs nepasikliaunate kitais žmonėmis, o jie dažnai laiko jus savotišku lyderiu, kuris gali parodyti jiems teisingą kelią. Būtent tai gali kelti Jums nerimą – kiti turi tiek daug dėl jūsų didelių lūkesčių, kad bijai jų nepateisinti. Jūsų baimė, kad taip nutiks, kartais yra tokia stipri, kad neleidžia miegoti naktį.

Tačiau būtent jūsų stiprybė ir talentai padaro jus nuostabiu ir nepakartojamu. Jūs nenusipelnėte palūžti nuo kitų žmonių idėjų, kuo turėtumėte būti. Vienintelis žmogus, kuriam esate ką nors skolingi, tai jūs pats. Taigi būkite savimi ir nesikeiskite vien todėl, kad kažkam to reikia.

4. Paslaptingas mėnulis

Jeigu pasirinkote šį pusmėnulį, vadinasi, priklausote kategorijai žmonių, kurie gali be pėdsakų atiduoti visą savo meilę tiems, kurie jums tuo metu yra tikrai svarbūs. Tačiau esate per daug nedrąsus ir neryžtingi, kad to paties iš jų prašytumėte. Bijote, kad jie jūsų nemylės taip stipriai, kaip jūs juos... Ir kartais ši baimė gali nukirpti jūsų potencialo sparnus. Būtent dėl jo jūs ir toliau mylite tuos, kurie visiškai to neverti, kurie jūsų meilę visada laikė savaime suprantamu dalyku ir nieko nedarė, kad jos nusipelnytų.

Turėtumėte suprasti, kad to daryti visiškai neprivalote – pirmiausia todėl, kad tie, kurie tikrai jus myli, tai daro patys, daro tai su didžiuliu džiaugsmu, o ne todėl, kad jaučia jums pareigą. Ir juo labiau, nelaikykite savęs silpnu – norint kitam žmogui atiduoti visą širdį, reikia nemažai jėgų. Taigi nebijokite savo tikrųjų jausmų, nes tikroji meilė yra būtent tai, kas jus sieja su kitais žmonėmis, ir tai yra nuostabu.

5. Atpalaiduojantis mėnulis

Jei pasirinkote šį Mėnulį, tuomet esate tarp tų žmonių, kurie sugeba įžvelgti kelią, vedantį į nuotykius bet kurioje, net ir įprasčiausioje situacijoje. Jūs visada pasiruošęs rizikuoti ir kartais esate toks bebaimis, kad kiti tuo žavisi. Tačiau tai nereiškia, kad jums niekas netrukdo. Jus persekioja viena mintis – mintis, kad kiti jus suvokia tik kaip nerūpestingą vėjavaikį, negalintį sustoti ir nusiraminti.

Kyla mintys, kad tie, kuriuos tikrai mylite, anksčiau ar vėliau jus paliks, laikydami jus nepasiruošusiais rimtiems santykiams. Tačiau tie, kurie jus tikrai pažįsta, taip pat žino, kad, kai kalba eina apie ištikimybę ir pareigą, esate tam pasiruošę jau senai.

Nieko nepalikote bėdoje, kad ir kiek tai jums būtų kainavę. Esate toks šviesus ir linksmas žmogus, kad jūsų neįmanoma nemylėti – net likimas tave įsimylėjo, kuris anksčiau ar vėliau tave apgaubs tais, kurie tave tikrai supranta.

6. Sąžiningas mėnulis

Jei pasirinkote būtent šį Mėnulį, vadinasi, esate žmogus, kuris visada kalba tiesą į akis. Jūs nesate įpratęs žaisti ir išsisukinėti, net jei tiesa karti. Vadovaujatės gyvenimo moto - ”geriau viena kulka į galvą, nei 7 į kūną.”

Esate toks sąžiningas, kad kartais jus pačius tai baugina: bijote likti vienas dėl tiesos. Bijote, kad visi draugai ir pažįstami jus paliks... Tačiau jūs nesuprantate, kad jūsų sąžiningumas yra būtent tai, kas, priešingai, traukia aplinkinius.

Kad ir kaip norėtųsi pagražinti tikrovę ir meluoti „į gerą“, jums tai tiesiog nebūdinga, o kartais ir sielą drasko. Labiau už viską norite būti apsuptas mylinčių žmonių, kuriems nereikia meluoti net „į gera“. Nebijokite ir nesistenkite tapti tuo, kuo nesate... Mėnulis tikrai padės nenuklysti, išlikdamas sąžiningas ne tik su kitais, bet ir su savimi.