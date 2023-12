Tėčio gyvybę pasiglemžė kasos vėžys: jį išdavė šie simptomai

Paulas Bamfordas mirė nuo kasos vėžio būdamas 51 metų. 2020 m. Kalėdos buvo paskutinės, kurias jis praleido su 53 metų žmona Sharon ir trimis vaikais – Jacku, George‘u ir Lily.

Šeima, kuri nuolatos, o ypač per Kalėdas, pasiilgsta Paulo, dabar dalijasi jo istorija, siekdama didinti informuotumą apie šią ligą. Jie taip pat dalyvauja naujoje organizacijos „Pancreatic Cancer Action“ lėšų rinkimo kampanijoje #MISSEDatChristmas, rašo express.co.uk.

Nuovargis

Kūčių vakarą, per paskutines savo Kalėdas, Paulas nuvyko pas brolį. Grįžęs namo jis pasijuto labai pavargęs ir nuėjo tiesiai į lovą, o tai jam buvo nebūdinga.

Paulas du kartus per savaitę žaisdavo futbolą, kasdien lankydavosi sporto salėje ir reguliariai važinėjo dviračiu. Keletą mėnesių Paulas vis skundėsi, kad jaučiasi labai pavargęs. Nuovargį jis aiškino savo įtemptu gyvenimo būdu.

REKLAMA

REKLAMA

Pilvo pūtimas

Valgant jis pradėjo jausti pilvo pūtimą ir negalėjo suvalgyti didesnių porcijų. Šiuos požymius jis siejo su amžiumi ir sulėtėjusia medžiagų apykaita.

REKLAMA

Paulo ligos simptomai ėmė blogėti. Jam vis labiau skaudėjo skrandį, o dėl nuovargio jis ėmė daug daugiau miegoti. Jis valgė mažiau, numetė svorio, pradėjo jaustis blogai, jį nuolat pykino.

Žmona Sharon nuvežė jį į skubiosios pagalbos priimamąjį. Įvertinę būklę gydytojai pasakė, kad nieko negali padaryti, ir liepė Paului vykti namo bei laukti, kol bus paskirti tolesni tyrimai ir skenavimas.

Kitą savaitę Paulo būklė dar labiau pablogėjo. Jis bandė grįžti į darbą, bet jam buvo sunku, nes jį visą laiką pykino. Praėjus savaitei po apsilankymo skubiosios pagalbos priimamajame, kai Paulas nebesikėlė iš lovos, Sharon susisiekė su bendrosios praktikos gydytoju ir pareikalavo, kad jį paguldytų į ligoninę.

REKLAMA

REKLAMA

Ligoninės gydytojai iš pradžių negalėjo pastebėti, kad Paului taip blogai, nes jis valios pastangomis daug vaikščiojo ir judėjo.

Per kitas 10 ligoninėje praleistų dienų Paulo būklė ėmė sparčiai blogėti. Praėjus mažiau nei dviem savaitėms po hospitalizavimo, Paului teko sėsti į neįgaliojo vežimėlį, nes jis vos begalėjo vaikščioti ir kalbėti.

Diagnozavo kasos vėžį

2021 m. balandį Paului buvo diagnozuotas kasos vėžys, kuris jau buvo išplitęs į kepenis. Tai buvo agresyvus vėžys, ir, deja, chemoterapiją taikyti buvo neįmanoma.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Paulas mirė 2021 m. gegužės 8 d., praėjus vos trims savaitėms po diagnozės nustatymo. Siuntimą kompiuterinės tomografijos tyrimui, kurio prašė šeimos gydytojas, jis gavo tik po mirties.

„Mūsų šeimai labai skaudu ir vis dar mokomės susitaikyti su gyvenimu be Paulo, – sakė Sharon Bamford. – Mūsų paaugliai vaikai auga be tėčio ir geriausio draugo, o aš – be savo uolos ir sielos draugo. Štai kokia niokojanti, žiauri ir skausminga yra ta liga.“

Paulo šeima tikisi, kad nauja „Pancreatic Cancer Action“ lėšų rinkimo kampanija #MISSEDatChristmas neleis kitoms šeimos išgyventi to, ką patyrė jie.

REKLAMA

Organizacija „Pancreatic Cancer Action“ kviečia žmones aukoti ir dalytis dedikacija artimiesiems, kurių jie neteko dėl kasos vėžio. Dalyviai gaus specialią violetinę širdelę, kurią per Kalėdas galės pakabinti savo artimojo atminimui. Visos aukos padės organizacijai kovoti už kuo ankstyvesnę diagnozę.

Kasos vėžys yra mirtiniausias iš visų paplitusių vėžinių susirgimų – 5 metų išgyvenamumo rodiklis yra mažesnis nei 8 proc. Kasmet Jungtinėje Karalystėje kasos vėžys diagnozuojamas maždaug 10 500 žmonių. Kasdien Jungtinėje Karalystėje nuo kasos vėžio vidutiniškai miršta apie 26 žmones. Anksti diagnozavus kasos vėžį galima išgyventi.