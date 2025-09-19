Tarp dviejų šalių gyvenanti V. Poderytė – apie italų virtuvę: „Maistas turi būti visur, ir jo turi būti daug“

Šį šeštadienį mūsų laukia įtampos ir aistros kupina biografinė drama „Ferrari“, kuri nukels į 1957-ųjų Italiją. Legendinis automobilių prekės ženklo „Ferrari“ įkūrėjas Enzo Ferrari tuo metu išgyveno gyvenimo krizę: jo kompanija balansuoja ties bankroto riba, santuoka su žmona Laura byra po tragiškos sūnaus netekties, o pats Enzo slapta augina vaiką su kita moterimi, rašoma pranešime spaudai.
Tarsi to būtų negana, jis ryžtasi dalyvauti mirtinai pavojingose „Mille Miglia“ lenktynėse – išbandyme, kuris nulems ne tik jo kompanijos ateitį, bet ir asmeninį likimą.
„Filmo centre – Enzo Ferrari. Žmogus, sukūręs vieną garsiausių automobilių prekės ženklų. Tačiau ši istorija – ne apie blizgančius bolidus, o apie 1957-ųjų krizę, kai Enzo gyvenimą supurtė asmeninės tragedijos ir didžiuliai verslo iššūkiai. Veiksmas mus nukelia į nuostabią Emiliją Romaniją – regioną, kuriame gimė ne tik legendiniai „Ferrari“ automobiliai, bet ir nepakartojami itališki skoniai“, – laidos pradžioje kalbės Vaida.
Filmas atskleidžia ne tik legendinio Enzo gyvenimo istoriją, bet ir parodo, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės, tampantys legendomis. Jame paliečiamos temos apie lyderystės vienatvę, šeimos ir karjeros derinimą bei kainą, kurią tenka mokėti stovint ant viršūnės, kai tavo vardas jau tapęs pasauliniu simboliu.
Enzo Ferrari istorija
Apie tai pasakodama, laidos vedėja Vaida žiūrovams primins, jog E. Ferrari gimė Modenoje, Emilijos Romanijos regione, o pirmą kartą lenktynėse pasirodė dar būdamas vos dešimties.
„Ferrari“ gamykla duris atvėrė 1947-aisiais. Prieš tai Enzo dirbo „Alfa Romeo“, kur įgavo patirties ir padėjo pagrindus savo ateities svajonei. Tačiau šis filmas pasakoja ne apie pradžią, o apie ypatingą, dramatišką etapą – praėjus dešimtmečiui po „Ferrari“ įkūrimo.
Tuomet kompanijai grėsė bankrotas, o Enzo ir jo žmoną Laurą sukrėtė asmeninė tragedija – mirė jų sūnus. Šeimos skausmas, griūvanti santuoka ir verslo krizė persipina į vieną istoriją, kuri atskleidžia Enzo Ferrari kaip žmogų – ne tik kaip automobilizmo ikoną“, – pasakos laidos vedėja.
Apie filmą entuziastingai kalbės ir laidos vedėjas Tadas. Jis neslėps, kad sportinės temos kine jam itin artimos, nes jose visuomet daug aistros, iššūkių ir dramatiškų kovų. O jei ekrane dar pasirodo Penélope Cruz, pasak Tado, sėkmė – beveik garantuota.
„Aktorius Adamas Driveris, mano manymu, genialiai įkūnijo Enzo Ferrari – jis parodė būtent tai, ką kūrėjai norėjo atskleisti apie šį žmogų. O Penélope Cruz, suvaidinusi Ferrario žmoną Laurą, taip pat nustebino: jos vaidmuo labai netipiškas – ji perteikė moterį, nusivylusią gyvenimu, praradusią skonį kasdienybei ir priverstą taikytis su vyro laimės paieškomis už namų durų“, – savo įspūdžiais dalinsis T. Paplauskas.
Tiesa, ne tik „Ferrari“ legenda gimė Emilijos Romanijos regione. Būtent čia atsirado ir garsiosios Italijos kulinarinės ikonos: Parmigiano Reggiano sūris, Prosciutto di Parma kumpis bei Modenos balzaminis actas.
Gamins fokačija sumuštinį
Įkvėpti šio krašto, Vaida ir Tadas nuspręs sukurti receptą iš pačių garsiausių pastarojo regiono gėrybių. Žiūrovai išvys, kaip namų virtuvėje gali gimti nuostabi naminė fokačija su itališku kumpiu, keptomis daržovėmis ir ypatingu figų padažu.
„Šiandien gaminsime tikrą itališką klasiką – fokačiją sumuštinį su ikoniškiausiais gimtojo Enzo Ferrari regiono produktais. Naudosime balzamiko kremą, alyvuogių aliejų, Parmigiano Reggiano, šviežią rukolą ir, žinoma, Parma kumpį. Skonis bus tiesiog nerealus – labai itališkas, labai autentiškas. Labai skatiname nepatingėti išsikepti ir pačią fokačijos duoną pagal mūsų siūlomą receptą“, – pasakos profesionalus virtuvės šefas Tadas.
Plačiau apie Italijos kulinariją, kultūrą ir gyvenimo būdą papasakos ir pati laidos vedėja Vaida, kuri jau ne vienerius metus gyvena tarp Lietuvos ir Italijos.
Vaida neslepia, kad šio krašto virtuvė, tradicijos ir gyvenimo ritmas ją nuolat žavi, o kino juosta „Ferrari“ puikiai perteikia italų mentalitetą bei požiūrį į maistą.
„Fokačija dažnai vadinama picos protėviu. Italai ją dievina – kaip ir panini sumuštinius, kuriuos gamina tiek su fokačija, tiek su paprasta duona. Fokačijų rasi visur – nuo mažų kavinių iki degalinių, o daugelyje restoranų prie duonos krepšelio beveik visada atneša ir jos. Aš ir pati ją labai mėgstu.
Beje, maisto filme „Ferrari“ taip pat netrūksta – yra scena, kur lenktynės stebimos valgant raviolius ir kitus itališkus valgius, filme pasirodo ir Emilijos Romanijos regiono pasididžiavimas – mažučiai tortellini su sultiniu. Manau, šis filmas labai tiksliai atspindi itališką mentalitetą ir jų požiūrį į maistą: jis turi būti visur, jis turi būti paprastas, skanus ir jo visada turi būti daug“, – juoksis V. Poderytė-Bernatavičė.
Kokias netikėtas filmo „Ferrari“ kūrybinių užkulisių detales atskleis Vaida ir Tadas? Kaip jiems seksis iškepti naminę fokačiją? Visa tai ir dar daugiau – jau rytoj!
