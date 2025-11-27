Tamsiuoju metų laiku trūksta budrumo? Profesorius pasakė, kas padės

Profesorius siūlo darbo vietose įrengti specialias vietas, kur po pietų būtų galima nusnūsti.
„Trumpas poilsis arba 10–20 minučių miegas darbo dienos metu pagerina smegenų funkcionavimą, todėl darbas vyksta sklandžiau ir gali būti produktyvesnis“, – portalui „Yle“ sakė jis.
T. Partonenas rekomenduoja poilsį planuoti iki 15 val., kad nebūtų sutrikdytas naktinis miegas. Pasak jo, reguliariai einant pogulio dienos metu, energijos gali užtekti tiek likusiai darbo dienos daliai, tiek vakaro pomėgiams.
Tinkamos poilsio zonos darbo vietoje gali būti poilsio kambariai arba nenaudojamos posėdžių salės. Jo nuomone, šiam tikslui galėtų puikiai tikti ir miego kapsulės – tokios, kokios jau yra įrengtos Helsinkio oro uoste.
T. Partonenas sutinka, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai greičiausiai prieštarautų privalomam poilsio laikui, kuris įsiterptų į darbo laiką arba reikštų, kad darbo diena taptų ilgesnė. Tačiau jis siūlo profesinėms sąjungoms bandyti derėtis, kad įstatymuose būtų numatyta kasdien po pietų 15 minučių skirti poilsiui.
Pasak mokslininko, nuo nuovargio simptomų, kuriuos sukelia miego trūkumas, kenčia ketvirtadalis Suomijos gyventojų. Praėjusių metų tyrimas parodė, kad pakankamai miego negauna vienas iš penkių suaugusiųjų.
„Pakankamai miego negaunančių žmonių skaičius pastaraisiais metais palaipsniui didėjo, todėl tai tampa rimta problema“, – sakė jis.
T. Partonenas mini maždaug prieš dešimtmetį atliktą tyrimą, kuriame apskaičiuota, kad miego sutrikimai Suomijos ekonomikai per metus atsieina apie 4,3 mlrd. eurų, o šis skaičius nuo to laiko tikriausiai dar labiau išaugo. Jis pažymi, kad nuovargį patiriantis žmogus tampa dirglesnis ir dėl to labiau linkęs konfliktuoti su aplinkiniais.
