Taip ruoštą lašišą pamils ir vaikai: prašys pakartoti

Anetai ir Mariui idėja imtis šio verslo kilo dėl to, kad tuomet, kai pradėjo savo verslą, Lietuvoje nebuvo taip paprasta rasti kokybiškos žuvies. Be to, jų pirmagimė alergiška, tad buvo dar vienas porekis – kad jų vaikai valgytų kokybiškus produktus.

Aneta išdavė, kad nėra sunku vaiką įtikinti valgyti žuvį – reikia rasti tokią, kurią vaikas mėgtų. Paltusas buvo viena pirmųjų tikusių ir patikusių žuvų, be to, ir gydytojai rekomenduoja vaikams duoti baltą žuvį.

Taip keptą žuvį valgys net vaikai (17 nuotr.) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) +13 Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Taip keptą žuvį valgys net vaikai: recepto paslaptis – vienas retai naudojamas ingredientas (nuotr. La maistas) Lašiša su pesto padažu (nuotr. La maistas) Lašiša su pesto padažu (nuotr. La maistas)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Taip keptą žuvį valgys net vaikai

Aneta sako, kad jie laužo stereotipus apie šaldytą žuvį – prekiauja tik šaldyta žuvimi, šiuo klausimu bendrauja su dietologais, mokslininkais, kitais ekspertais.

REKLAMA

Pasirodo, kad iš kitos šalies atgabenti kokybišką šviežią žuvį itin sunku – antroje paroje jos maistinė vertė sumažėja net 40 proc. Jei žuvis užšaldoma iškart, vos ištraukus ją iš vandens, išsaugoma beveik visa maistinė vertė.

REKLAMA

Išsiaiškinę viską apie žuvį, Gian Luca, Aneta ir Martynas pagamino lašišą su pesto padažu – ją pasigardžiuodami valgys ir vaikai.

Gian Luca primena – žuvį reikia kepti daugiausiai iki 160 laipsnių įkaitintoje orkaitėje ir kepti ne ilgiau nei 20 minučių, nes tiek laiko pakanka, kad žuvis būtų iškepusi, skani ir neišsausėjusi.

Lašiša su pesto padažu

Reikės: lašišos filė; kelių skiltelių česnako; šviežio šalavijo; šviežio baziliko; kedro riešutų; pecorino sūrio; alyvuogių aliejaus; druskos; pipirų.

REKLAMA

Ant lašišos filė beriame smulkintą česnaką ir šalavijo lapelius. Pagardiname alyvuogių aliejumi ir dedame į 160 laipsnių orkaitę 10 minučių.

Kol žuvis kepa, supjaustome daržoves – pastarnoką ir ropinį kopūstą. Pastarnokus pagardiname druska, alyvuogių aliejumi ir dedame šalia lašišos į orkaitę apkepti.

Paruošiame pesto padažą: pilame alyvuogių aliejaus, dedame kedro riešutų ir gerai susmulkiname. Įdedame baziliko lapelius ir sutriname. Masę pagardiname pecorino sūriu ir dar kartą gerai išmaišome.

Iškepusią lašišą patiekiame su kepintu pastarnoku, ropiniu kopūstu ir pesto padažu. Skanaus!