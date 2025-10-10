Tadas Paplauskas pagamino sumuštinį, kuris pripažintas geriausiu pasaulyje: kuo šavarma skiriasi nuo kebabo?

Šįkart žiūrovų laukia kelionė į Artimuosius Rytus – charizmatiškieji vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas ne tik pristatys šio regiono skonius, bet ir paruoš sumuštinį, kuris šiemet buvo pripažintas geriausiu pasaulyje!
Šio šeštadienio filmas – „Profilis“
Šįkart „TV3 šeštadienio gero kino vakaro“ žiūrovai išvys tikrais įvykiais paremtą trilerį „Profilis“. Juosta pasakos apie Londone dirbančią britų žurnalistę Amy Whittaker. Siekdama išsiaiškinti, kaip „Islamo valstybė“ internete verbuoja jaunas moteris, ji susikuria netikrą tapatybę, o tuomet apsimeta į islamą neseniai atsivertusia musulmone.
Prisijungusi prie socialinių tinklų, Amy netrukus užmezga ryšį su Bileliu – charizmatišku džihadistu iš Sirijos. Jų bendravimas vyksta tik virtualiai – per „Skype“ pokalbius, žinutes ir socialinius tinklus. Tačiau tai, kas iš pradžių atrodo kaip profesionalus žurnalistinis tyrimas, pamažu virsta pavojingu žaidimu, kuriame nyksta riba tarp darbo ir asmeninių jausmų.
Jau nuo pat pirmųjų laidos akimirkų Vaida ir Tadas pasiners į intriguojančią kino istoriją, keliančią klausimus apie tiesos ribas šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje.
„Tai – vienas labiausiai man patikusių „TV3 šeštadienio gero kino vakaro“ filmų, kokį tik esu mačiusi! Jis tikrai labai neįprastas ir kitoks. Filmas pasakoja apie britų žurnalistę, kuri, siekdama karjeros aukštumų, sugalvoja sensacingą temą – apsimeta „naujai iškepta“ musulmone, pradeda bendrauti su „Islamo valstybės“ atstovais ir atskleidžia, kaip veikia verbavimo schema. Kodėl tai aktualu?
Pasirodo, Didžiojoje Britanijoje kasmet keli šimtai jaunų merginų atsiverčia į islamą, išteka už teroristų ir išvyksta pas juos. Tai – labai bauginantis reiškinys, kurį žurnalistė nusprendžia išnagrinėti“, – filmo užkulisiais dalinsis Vaida.
Kino juosta „Profilis“ išsiskiria ne tik intriguojančia istorija ir netikėtu siužetu, bet ir visiškai kitokiu pasakojimo būdu. Šis filmas nufilmuotas taip, kad visa jo veiksmo erdvė telpa kompiuterio ekrane.
Pasak V. Poderytės-Bernatavičės, tokia režisieriaus idėja neatsitiktinė: ji atspindi šiuolaikinį žmogų, kurio gyvenimas, darbas ir emocijos vis dažniau persikelia į ekranus.
Neeilinis filmo formatas
„Mane labai sužavėjo filmo formatas – „screenlife“. Tokį filmą pamačiau pirmą kartą gyvenime. Įsivaizduokite: visas filmas vyksta tik kompiuterio ekrane – matome „Facebook“ langus, „Skype“ pokalbius, „Google“ paieškas. Iš pradžių, pirmas penkias minutes, galvojau, kad neištversiu ir nesugebėsiu pažiūrėti iki galo. Tačiau netrukus siužetas ir vaizdas taip įtraukė – įtampa buvo nepaprasta!
Šio filmo režisierius Timur Bekmambetov yra šio formato pradininkas ir išradėjas. Tokį formatą savo kūryboje režisierius pasirinko neatsitiktinai – kaip sako pats, šiandien mes visi gyvename ekranuose, todėl ir kinas turi tapti ekranu“, – pasakos laidos vedėja.
Anot Tado, „Profilis“ nėra vien tik detektyvas ar sensacija – filmas nagrinėja, kaip subtilūs manipuliatoriai gali veikti žmogaus gyvenimą ir tapatybę.
„Režisieriaus Timuro Bekmambetovo idėja buvo atskleisti, kad pavojingiausi manipuliatoriai nebūtinai visada atrodo grėsmingai. Dažnai tai – ne tie, kurie kelia baimę ar atrodo kaip monstrai, o tie, kurie moka sužavėti, būti dėmesingi, suteikti šilumos jausmą.
Būtent toks santykis filme ir supainioja pagrindinę heroję – ji pamažu ima prarasti ribą tarp profesinio tyrimo ir asmeninių emocijų, kol galiausiai pamato, kaip viskas ima slysti iš rankų“, – pasakos virtuvės šefas T. Paplauskas.
Sirijos skonių pasaulis
Besišnekučiuodami apie kino juostą ir aptarinėdami intriguojančius filmo momentus, laidos vedėjai su entuziazmu pasiners ir į kulinarinius eksperimentus. Šįkart jų kelionė po skonių pasaulį ves į Siriją – būtent čia gimė autentiškas patiekalas, gardžioji šavarma.
„Šis patiekalas kilęs iš Sirijos, tačiau labai populiarus ir Vakaruose, ypač Didžiojoje Britanijoje. Todėl ir nusprendėme jį gaminti, nes tai – tarsi kulinarinis tiltas tarp dviejų itin skirtingų kultūrų. O kuo skiriasi šavarma nuo kebabo? Labai noriu papasakoti, nes dažnas lietuvis išties nelabai žino, kas iš tiesų yra kebabas.
Kebabai Artimųjų Rytų virtuvėje reiškia mėsą, kepamą ar grilinimą ant iešmo, virš atviros liepsnos. Tuo tarpu šavarma iš esmės yra kebabo rūšis, kai į lavašą dedama ant grilio kepta mėsa, padažas ir įvairios daržovės. Beje, garsusis kulinarinis gidas „TasteAtlas“ šavarmą šįmet pripažino geriausiu sumuštiniu pasaulyje!“ – apie patiekalą kalbės T. Paplauskas.
O, kad šavarma būtų dar gardesnė, Tadas pasidalins ir savo patarimais bei mažomis gudrybėmis, kurios padės šį patiekalą namuose pasigaminti dar lengviau ir skaniau.
„Norint, kad mėsa būtų dar gardesnė, į vištienos marinatą be visų prieskonių dedame ir stambiai pjaustytą baltąjį svogūną, kurį gerai įminkome į mėsą. Svarbu nepamiršti – svogūnas skirtas tik marinavimui, kartu su mėsa jo nekepsime.
Dar vienas patarimas žiūrovams: kopūstą, žinoma, galima pjaustyti peiliu, bet aš visada naudoju paprastą skustuką – kuo plonesnės juostelės, tuo skaniau“, – patarimais dalinsis T. Paplauskas.
Kaip namuose nesudėtingai pagaminti tikrą šavarmą? Ar laidos duetui Vaidai ir Tadui tai pavyks? Sužinosite jau rytoj!
