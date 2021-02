Svajojate pasilepinti pica, bet netoleruojate glitimo? Mes jums siūlome gardžią išeitį!

Glitimas – tai baltymas, randamas kviečiuose, rugiuose, miežiuose ir kai kuriuose apdorotuose maisto produktuose. Ši medžiaga tam tikriems maisto produktams suteikia formą ir tekstūrą. Paprastai, glitimas yra tarsi klijai, kurie suklijuoja tešlą ir padaro ją purią. Taip pat glitimas naudojamas kaip tirštiklis sriubose ir padažuose. Žmonės, netoleruojantys glitimo, valgant jo turinčių maisto produktų pradeda jausti tokiu simptomus, kaip skrandžio skausmas, pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas, melagingas noras tuštintis, pykinimas, nuovargis, odos bėrimas. Kiti galimi simptomai: plaukų slinkimas, anemija, sąnarių skausmas, svorio kritimas, galvos skausmas, nerimas, depresija, kaulų problemos (osteoporozė).

Glitimo netoleravimas gali atsirasti bet kokio amžiaus žmogui ir vienintelis to gydymo būdas – beglitimė dieta. Atsisakius glitimo per keletą savaičių organizmas nuo jo išsivalo, taip dingsta minėti glitimo netoleravimo sukeliami simptomai, organizmas vėl pradeda įsisavinti su maistu gaunamus mineralus bei vitaminus. Laikantis beglitimės dietos negalima valgyti visų miltinių gaminių, kepinių, kuriuose naudojami kviečiai, miežiai ir rugiai. Taip pat glitimas slepiasi ir visiškai netikėtuose maisto produktuose, tokiuose kaip:

Majonezas ir kiti padažai

Saldainiai, šokoladas, ledai

Tirpioje kavoje

Sausuose pusryčiuose

Dešroje ir dešrelėse

Įvairiuose konservuose

Sūrio užtepėlėse.

Be įvardintų produktų glitimo galime rasti ir kitose maisto gaminiuose, tad laikantis beglitimės dietos svarbiausia skaityti etiketes ir rinktis alternatyvą be glitimo.

Kai sunku atsispirti skanumynams

Vis dėlto sutiksite, kad net ir pavyzdingai laikantis reikiamos mitybos sunku atsispirti ir nepagalvoti apie pasilepinimą skanumynais, pagamintais iš miltų. Vienas tokių, visų taip mėgiama pica, kurios kokybiškam ir gardžiam padui pagaminti naudojami būtent miltai, tačiau mes turime išeitį!

Dr. Oetker pristato puikias naujienas – RISTORANTE picas be glitimo. Populiariausia pica Lietuvoje, besivadovaujanti šūkiu „Kokybė – geriausias receptas“, atsižvelgdama į šiuolaikines mitybos tendencijas ir vartotojų poreikius siūlo išbandyti beglitimes picas, kurių sudėtyje įprastiniai grūdų miltai pakeisti ryžių miltais. Be to, beglitimių picų rūšys taip pat pritaikytos skirtingiems skoniams – siūloma išbandyti tiek vegetarišką su mocarela, tiek vieną populiariausių pasaulyje Prosciutto picų.

