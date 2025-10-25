Sužinojusios apie šią ligą moterys bijo prarasti gimdą: pasakė, kokia geriausia išeitis

Apie tai, kokie yra tokios su vaisingumu susijusios ligos sprendimo būdai ir galimybės pastoti portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakojo intervencinės radiologijos gydytojas Andrejus Afanasjevas.
Atsirandanti baimė dėl nevaisingumo
Pasak pašnekovo, net jei mioma yra maža ir nekenksminga, diagnozė sukelia didelį pacienčių nerimą ir paniką.
Tokiais atvejais dažniausiai pacientėms yra siūloma medicininė procedūra – embolizacija, kurios metu, siekiant sustabdyti kraujotaką į tam tikras kūno arba organų dalis, užblokuojamos kraujagyslės.
„Labai gražiai nuskambėjo žodžiai pacientės, kuri sakė: kodėl niekas nepaklausė manęs, kaip aš psichologiškai jaučiuosi priimdama sprendimą, kuomet man pašalins gimdą, tai yra organą, kuris mane identifikuoja kaip moterį. Sako, aš suradau jus, aš atėjau pas jus pasikonsultuoti, nes noriu išsaugoti gimdą, nes man yra tik 41-eri. Atsakau, kad žinoma, galime šitą variantą apsvarstyti, atliksime magnetinį rezonansą, nustatysime, kad nėra piktybiškumo požymių, nustatysime, kad nėra kitų kontraindikacijų ir atliksime embolizaciją“, – teigė A. Afanasjevas.
Vaistai tik pristabdo miomų augimą
Esant piktybiškam augliui, siūlomas kitoks gydymas. Nors daugelis moterų nori medikamentinio gydymo, tačiau, pasak savo srities profesionalo A. Afansejevo, tai ne visais atvejais bus veiksmingas gydymas ir yra kitų veiksmingesnių alternatyvų.
„Aš lyginčiau tai su odontologija. Jūs ateinate pas odontologą, nes turite dantyje mažą skylutę, o jis sako šaliname visą dantį. Bet ar jūs sutiksite? Tikriausiai ne. Dabartinė odontologija jau tokiame lygyje, kur šalina dantį tik kai jau nebėra kitokios išeities, bet plomba tikriausiai bus sprendimas šituo atveju, – visiškai skirtingas medicinos rūšis lygino A. Afansejevas. – Tai taip ir su miomomis. Aš sakyčiau, kad mes galime pradėti nuo medikamentinio gydymo, jeigu mes norime, kuris nesunaikins miomos, jis nebent gali pristabdyti augimą, jis gali duoti šalutinių poveikių ir taip toliau“.
Jei šie metodai neduoda norimų rezultatų, siūlomi kiek radikalesni gydymo būdai ir pereinama prie chirurgijos. Chirurginis gydymas dažniausiai rekomenduojamas, kai miomos yra didelės, sukelia stiprų kraujavimą ir skausmą.
„Galima atlikti miomektomiją, pašalinti miomą chirurginiu būdu ir jau histerektomija (gimdos pašalinimas) mano akimis žiūrint XXI amžiuje, ji galėtų būti siūloma tik išskirtiniais atvejais ir būtent tuo metu, kai kiti gydymo būdai nebuvo veiksmingi“, – aiškino patyręs radiologas.
Gali lemti nevaisingumą
Nors miomos tiesiogiai seksualiniam gyvenimui įtakos neturi, tačiau blogina bendrą moters savijautą, o tai gali trikdyti ir seksualinį gyvenimą.
Tad pacientėms, norinčioms pastoti, gydytojas dažniausiai siūlo mioktomiją.
„Nuoširdžiai siūlau chirurginį pašalinimą. Jeigu pacientė aktyviai siekia pastoti, tačiau penkerius metus nepavyksta ir turi daug smulkių miomų, paaiškinu, kad galima atlikti embolizaciją. Ji gali šiek tiek sumažinti pastojimo tikimybę tam tikrą laiką. Vis dėlto vis daugėja duomenų, paneigiančių šį mitą – pastoti įmanoma, o pastojimą lemia daugybė veiksnių. Reikia įvertinti ir vyro vaisingumą, dalyvavimą bei kitus aspektus. Mioma nebūtinai turi tiesioginį ryšį su pastojimu“, – sakė gydytojas.
