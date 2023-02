Sužinojęs dukros prašymą vestuvėms tėtis atsisakė dalyvauti: dukra nesulaiko ašarų

Netrukus ištekėsiančios dukros tėvas liko nusiminęs, po to, kai sužinojo, jog į vestuves dukra nekvies jo žmonos ir vaikų. Jis tikina, kad neturi kito pasirinkimo, kaip tik atsisakyti kvietimo.

Pasak tėčio, 27 metų dukra iki 13 metų buvo laiminga mergaitė, tačiau viskas pasikeitė, kai šis išsiskyrė su jos motina. Jis teigia, kad skyrybos visiškai sugniuždė dukrą, kadangi ši niekaip nesuprato, kodėl iširo jos tėvų santykiai, rašoma mirror.co.uk.

Pasidalinęs savo istorija internete, vyras rašė: „Praėjus ketveriems metams po skyrybų, sutikau savo dabartinę žmoną. Mano dukra vis vylėsi, kad laikui bėgant mes susitaikysime su jos mama ir gyvensime taip, kaip gyvenome anksčiau.

Jai niekada nepatiko mano dabartinė žmona, kad ir kiek abu stengėmės palaikyti gražius santykius. Na, o dabar, kaip paaiškėjo, dukros vestuvėse esu laukiamas tik aš, be žmonos ir savo vaikų. Įdomiausia tai, kad į vestuves ji pakvietė savo motinos vaikiną ir jų sūnų.“

Pasiūlė sprendimą

Vyras kreipėsi į kitus internautus, kad sužinotų, kaip šie elgtųsi pakliuvę į jo situaciją.

„Esu labai įskaudintas. Pasakiau dukrai, kad jeigu mano šeima nėra laukiama jos šventėje, tuomet ten nebus ir manęs. Ji ant manęs taip pat labai supyko ir vėliau paskambinusi visa verkdama teigė, kad esu savanaudis, jog taip su ja elgiuosi. Ji taip pat klausė, kas tuomet, jei ne aš, ją ves link altoriaus“, – guodėsi vyras.

Be to, jis tvirtina, kad toks sprendimas jam yra be galo sunkus, nes jis norėtų būti šalia savo dukters vestuvių dieną.

Perskaitęs tokį laišką, vienas internautas pateikė vyrui savo pasiūlymą: „Siūlau paskambinti savo dukrai arba susitikti su ja gyvai ir pasakyti jai, kad atvyksite į jos vestuves, nes norite ją palydėti iki altoriaus.

Supraskite, kad jeigu nedalyvausite vestuvėse, jūs visa gyvenimą jausitės siaubingai ir kaltas. Tačiau tuo pačiu jai paaiškinkite, kodėl taip jaučiatės. Manau, kad ji išklausys ir jūsų pusę.“