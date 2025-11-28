Sustabdę iš Baltarusijos vykstantį mikroautobusą muitininkai to išvysti nesitikėjo: radinį parodė visiems

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Lietuvos muitinė, nauji, su pakuotėmis laikrodžiai buvo rasti tarp asmeninių daiktų.
Keleiviniame mikroautobuse aptikti 4 naujutėlaičiai „Rolex“
Bus aiškinamasi, ar tai – tikri laikrodžiai, ar tik jų kopijos. Primenama, kad gabenimas prekių, kurios pažeidžia intelektines nuosavybės teises, gali užtraukti ne tik konfikskavimą, bet ir teisines pasekmes.
„Medininkų kelio poste ankstyvų lapkričio 20-osios rytą iš Baltarusijos atvykęs keleivinis mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, vairuojamas Moldovos piliečio, sulaukė įprasto muitinės patikrinimo. Tačiau tai, kas buvo rasta tarp asmeninių daiktų, sukėlė tikrą intrigą – keturi naujutėlaičiai „ROLEX“ laikrodžiai su pakuotėmis!
Pareigūnai įtarė, kad šie prabangos simboliai gali būti pagaminti pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, tad laikrodžius sulaikė. Dabar jų laukia ekspertų verdiktas – bus nustatyta, ar tai tikri „ROLEX“, ar gudriai pagamintos kopijos.
Muitinės pareigūnai primena: bandymai gabenti prekes, pažeidžiančias intelektinės nuosavybės teises, gali baigtis ne tik prekių konfiskavimu, bet ir rimtais teisiniais padariniais“, – rašė Lietuvos muitinė.
