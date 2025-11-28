 
Sustabdę iš Baltarusijos vykstantį mikroautobusą muitininkai to išvysti nesitikėjo: radinį parodė visiems

2025-11-28 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Medininkų kelio poste sustabdę iš Baltarusijos vykstantį mikroautobusą muitininkai aptiko netikėtą radinį – keturis „Rolex“ laikrodžius. Įtariama, kad tai gali būti padirbiniai – ekspertai aiškinsis, ar jie tikri.

Muitinė, tranzitas (nuotr. Andrius Ufartas/Fotobankas)

1

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Lietuvos muitinė, nauji, su pakuotėmis laikrodžiai buvo rasti tarp asmeninių daiktų.

Keleiviniame mikroautobuse aptikti 4 naujutėlaičiai „Rolex“

Bus aiškinamasi, ar tai – tikri laikrodžiai, ar tik jų kopijos. Primenama, kad gabenimas prekių, kurios pažeidžia intelektines nuosavybės teises, gali užtraukti ne tik konfikskavimą, bet ir teisines pasekmes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Medininkų kelio poste ankstyvų lapkričio 20-osios rytą iš Baltarusijos atvykęs keleivinis mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, vairuojamas Moldovos piliečio, sulaukė įprasto muitinės patikrinimo. Tačiau tai, kas buvo rasta tarp asmeninių daiktų, sukėlė tikrą intrigą – keturi naujutėlaičiai „ROLEX“ laikrodžiai su pakuotėmis!

Pareigūnai įtarė, kad šie prabangos simboliai gali būti pagaminti pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, tad laikrodžius sulaikė. Dabar jų laukia ekspertų verdiktas – bus nustatyta, ar tai tikri „ROLEX“, ar gudriai pagamintos kopijos.

Muitinės pareigūnai primena: bandymai gabenti prekes, pažeidžiančias intelektinės nuosavybės teises, gali baigtis ne tik prekių konfiskavimu, bet ir rimtais teisiniais padariniais“, – rašė Lietuvos muitinė.

