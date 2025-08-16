Štai kas kiek laiko reikia skalbti patalynę: kiti to tikrai nedaro

Švari, jauki lova su ką tik išskalbta paklode, minkštais pagalvių užvalkalais ir gaiva dvelkiančiomis antklodėmis ne tik suteikia malonumą, bet ir padeda geriau pailsėti.
Patalynėje – milijonai įvairių mikroorganizmų
Bet kaip dažnai reikėtų skalbti patalynę? Kaip parodė atlikti tyrimai, daugelis tai daro nepakankamai dažnai – kai kurie patalynę skalbia tik kas penkias ar aštuonias savaites, rašo sciencealert.com.
Pažvelkime, kas iš tikrųjų vyksta mūsų lovose kiekvieną naktį – miegodami mes netenkame šimtų tūkstančių odos ląstelių, riebalinės liaukos išskiria riebalus, išprakaituojame iki pusės litro skysčio, net jei prieš miegą nusiprausiame.
Mūsų oda yra milijonų bakterijų ir grybelių namai, ir daugelis jų naktį patenka ne kur kitur, o ant paklodžių, pagalvių bei antklodžių, visos patalynės. O jei miegate su augintiniu, įvairių mikrooganizmų susikaupia dar daugiau.
Taigi, mikrobiologė pateikia atsakymą, kaip dažnai reikėtų skalbti patalynę – įsiminkite ir imkite ją keisti ir skalbti dažniau.
Kaip dažnai reikėtų skalbti patalynę?
Paklodės ir pagalvių užvalkalai
Kaip dažnai: Kartą per savaitę arba kas 3–4 dienas, jei sirgote, stipriai prakaitavote ar miegate su augintiniais.
Kodėl: Kad pašalintumėte prakaitą, riebalus, mikrobus, alergenus ir negyvas odos ląsteles.
Kaip: Skalbti 60 °C ar aukštesnėje temperatūroje su skalbikliu, kad būtų sunaikintos bakterijos ir dulkių erkutės.
Norint giliau dezinfekuoti – džiovinti džiovyklėje arba lyginti. Kad sunaikintumėte pagalvės viduje esančias erkes, užšaldykite ją bent 8 valandoms.
Antklodės ir užvalkalai
Kaip dažnai: Kas dvi savaites arba dažniau, jei ant jų miega augintiniai.
Kodėl: Juose kaupiasi odos ląstelės, prakaitas ir alergenai.
Kaip: Skalbti 60 °C temperatūroje arba aukštesnėje, kiek leidžia etiketėje nurodytos instrukcijos. Kai kurie šaltiniai pataria jas prižiūrėti kaip rankšluosčius – reguliarus skalbimas karštame vandenyje užtikrina higieną.
Purvinos antklodės (su pūkų ar sintetiniu užpildu)
Kaip dažnai: Kas 3–4 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo dažnio ir to, ar lova dalijamasi su augintiniais ar vaikais.
Kodėl: Net su užvalkalu, kūno riebalai ir erkės ilgainiui patenka į užpildą.
Kaip: Patikrinkite etiketę – daugelį antklodžių galima skalbti skalbimo mašinoje, kitos gali reikalauti profesionalaus valymo.
Jūsų lova gali atrodyti švari, tačiau joje knibždėte knibžda mikrobų, alergenų, erkių ir dirgiklių, kurie kaupiasi labai greitai. Patalynės skalbimas – ne tik gaivumo, bet ir sveikatos klausimas.
