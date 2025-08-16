Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Štai kas kiek laiko reikia skalbti patalynę: kiti to tikrai nedaro

2025-08-16 11:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-16 11:10

Lovoje praleidžiame maždaug trečdalį savo gyvenimo ir visi žino, kad miegas yra itin svarbus normaliai smegenų veiklai ir bendrai sveikatai. Ir nors daugiausiai dėmesio skiriame tam, kiek valandų miegame, dažnai pamirštame, kad būtina užtikrinti patalynės švarą – mikrobiologė pasakė, kas kiek laiko reikia skalbti patalynę.

Patalynė (nuotr. Shutterstock.com)

Lovoje praleidžiame maždaug trečdalį savo gyvenimo ir visi žino, kad miegas yra itin svarbus normaliai smegenų veiklai ir bendrai sveikatai. Ir nors daugiausiai dėmesio skiriame tam, kiek valandų miegame, dažnai pamirštame, kad būtina užtikrinti patalynės švarą – mikrobiologė pasakė, kas kiek laiko reikia skalbti patalynę.

REKLAMA
0

Švari, jauki lova su ką tik išskalbta paklode, minkštais pagalvių užvalkalais ir gaiva dvelkiančiomis antklodėmis ne tik suteikia malonumą, bet ir padeda geriau pailsėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patalynėje – milijonai įvairių mikroorganizmų

Bet kaip dažnai reikėtų skalbti patalynę? Kaip parodė atlikti tyrimai, daugelis tai daro nepakankamai dažnai – kai kurie patalynę skalbia tik kas penkias ar aštuonias savaites, rašo sciencealert.com.

REKLAMA
REKLAMA

Pažvelkime, kas iš tikrųjų vyksta mūsų lovose kiekvieną naktį – miegodami mes netenkame šimtų tūkstančių odos ląstelių, riebalinės liaukos išskiria riebalus, išprakaituojame iki pusės litro skysčio, net jei prieš miegą nusiprausiame.

REKLAMA

Mūsų oda yra milijonų bakterijų ir grybelių namai, ir daugelis jų naktį patenka ne kur kitur, o ant paklodžių, pagalvių bei antklodžių, visos patalynės. O jei miegate su augintiniu, įvairių mikrooganizmų susikaupia dar daugiau.

Taigi, mikrobiologė pateikia atsakymą, kaip dažnai reikėtų skalbti patalynę – įsiminkite ir imkite ją keisti ir skalbti dažniau.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip dažnai reikėtų skalbti patalynę?

Paklodės ir pagalvių užvalkalai

Kaip dažnai: Kartą per savaitę arba kas 3–4 dienas, jei sirgote, stipriai prakaitavote ar miegate su augintiniais.

Kodėl: Kad pašalintumėte prakaitą, riebalus, mikrobus, alergenus ir negyvas odos ląsteles.

Kaip: Skalbti 60 °C ar aukštesnėje temperatūroje su skalbikliu, kad būtų sunaikintos bakterijos ir dulkių erkutės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Norint giliau dezinfekuoti – džiovinti džiovyklėje arba lyginti. Kad sunaikintumėte pagalvės viduje esančias erkes, užšaldykite ją bent 8 valandoms.

Antklodės ir užvalkalai

Kaip dažnai: Kas dvi savaites arba dažniau, jei ant jų miega augintiniai.

Kodėl: Juose kaupiasi odos ląstelės, prakaitas ir alergenai.

Kaip: Skalbti 60 °C temperatūroje arba aukštesnėje, kiek leidžia etiketėje nurodytos instrukcijos. Kai kurie šaltiniai pataria jas prižiūrėti kaip rankšluosčius – reguliarus skalbimas karštame vandenyje užtikrina higieną.

REKLAMA

Purvinos antklodės (su pūkų ar sintetiniu užpildu)

Kaip dažnai: Kas 3–4 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo dažnio ir to, ar lova dalijamasi su augintiniais ar vaikais.

Kodėl: Net su užvalkalu, kūno riebalai ir erkės ilgainiui patenka į užpildą.

Kaip: Patikrinkite etiketę – daugelį antklodžių galima skalbti skalbimo mašinoje, kitos gali reikalauti profesionalaus valymo.

Jūsų lova gali atrodyti švari, tačiau joje knibždėte knibžda mikrobų, alergenų, erkių ir dirgiklių, kurie kaupiasi labai greitai. Patalynės skalbimas – ne tik gaivumo, bet ir sveikatos klausimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų