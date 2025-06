Į skalbimo mašiną įpilkite šių miltelių: rezultatas nustebins

Valyti skalbimo mašiną dažnai atrodo sudėtinga, o naudoti stiprias chemines medžiagas – nepageidautina. Tačiau „TikTok“ naudotoja Sophie, žinoma kaip „What Sophie Does“, siūlo itin paprastą ir natūralų sprendimą, kuris gali išspręsti šią problemą greitai ir efektyviai. Jos patarimas gali tapti jūsų skalbimo mašinos gaivumo paslaptimi, rašoma express.co.uk.

Į skalbimo mašiną įberkite sodos

Sophie teigia, kad norint pašalinti nemalonius kvapus iš skalbimo mašinos, pakanka naudoti tik vieną ingredientą – sodą.

Šis natūralus produktas ne tik neutralizuoja kvapus, bet ir valo skalbimo mašinos būgną nuo susikaupusių nešvarumų. Pasak jos, reikia tiesiog įpilti pusę puodelio sodos į būgną ir paleisti trumpą skalbimo ciklą.

Soda veiksminga dėl savo šarminių savybių – ji reaguoja su rūgštimis, neutralizuodama juos ir taip naikindama nemalonius kvapus. Cheminė reakcija tarp kepimo sodos ir rūgšties sukuria mažiau kvapų turinčius junginius, o pH lygio pokytis padeda pašalinti kvapą.

Kathy Cohoon, „Two Maids“ operacijų direktorė, pasakojo, kad stiprūs kvapai gali būti visiškai pašalinti per 24 valandas. Be to, soda veikia ir kaip švelnus valiklis, kuris padeda suskaidyti ir pašalinti nešvarumus bei purvą skalbimo mašinos būgno viduje.

Efektyvesnis skalbykklės valymas naudojant sodą ir actą

Jei norite dar giliau išvalyti skalbimo mašiną, vertėtų į pagalbą pasitelkti ir actą. Šis derinys jau seniai naudojamas valymo entuziastų ir puikiai tinka šalinti mineralines nuosėdas bei stiprius kvapus.

Acto rūgštis padeda ištirpdyti nešvarumus, o kepimo soda juos neutralizuoja. Susimaišiusios medžiagos sukelia putojimą, kuris mechaniniu būdu pašalina nešvarumus iš skalbimo mašinos. Be to, actas efektyviai neleidžia formuotis pelėsiui ir grybeliui.

„Hometalk“ ekspertai rekomenduoja ypatingą dėmesį skirti guminių sandariklių valymui. Jie pataria valyti guminius sandariklius soda ir actu, taip sukuriant stiprią putojimo reakciją, kuri pašalina net ir paslėptus nešvarumus.