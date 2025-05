Pasakė, kas kiek laiko reikia skalbti patalynę: kiti taip tikrai nedaro

Pasak Lesterio universiteto vyresniosios klinikinės mikrobiologijos dėstytojos dr. Primrose Freestone, prausimasis duše yra ne tik įpročio ar asmeninio komforto klausimas – tai svarbi higienos rutinos dalis, galinti turėti poveikį jūsų sveikatai.

„Maudymasis duše padeda pašalinti nešvarumus ir riebalus nuo odos, o tai gali padėti išvengti odos bėrimų ir infekcijų. Taip pat pašalinamas prakaitas, kuris gali slopinti kūno kvapą“, – aiškina dr. Freestone.

Higiena ir bakterijos: ką paliekame savo lovoje?

Visą dieną mūsų kūnas kaupia prakaitą, odos riebalus, dulkes, žiedadulkes bei kitus alergenus. Šios medžiagos skatina bakterijų augimą, kurios, jei jų nepanaikiname duše, kartu su mumis atsiduria lovoje, rašoma dailymail.com.

Vakariniam dušui iš pirmo žvilgsnio tai – puikus sprendimas: nusiprausi, nuplauni visus dienos nešvarumus ir į lovą įlipi švarus. Tačiau problema ta, kad ir naktį mūsų kūnas prakaituoja. Be to, iš odos pasišalina negyvos ląstelės – tai puiki terpė mikrobams ir dulkių erkutėms.

„Net jei prieš miegą šviežiai nusiprausėte po dušu, naktį vis tiek prakaituosite – kad ir kokia būtų temperatūra. Jūsų odos mikrobai tada suės maistines medžiagas iš to prakaito“, – teigia mikrobiologė.

Kodėl verta rinktis rytinį dušą?

Tiesa, kad nėra vienos griežtos taisyklės, kaip dažnai reikėtų maudytis – dauguma dermatologų sutinka, kad pakanka ir kas antrą dieną. Tačiau jeigu klausimas yra kada, dr. Freestone rekomenduoja ryto metą.

Kodėl? Rytinis dušas padeda pašalinti viską, ką „susirinkote“ per naktį – prakaitą, bakterijas, negyvas odos ląsteles. Taip dieną pradedate švarūs ne tik išoriškai, bet ir mikrobiologiniu lygmeniu.

„Rytinis dušas rodo, kad apsirengus švariais drabužiais jūsų kūnas bus švaresnis nuo per naktį įgytų odos mikrobų“, – aiškina dr. Freestone. – „Taip pat pradėsite dieną su mažiau prakaito, kuriuo galėtų maitintis kvapą skleidžiančios bakterijos – tai tikriausiai padės jums ilgiau kvepėti gaiviau dienos metu.“

Be to, rytinis dušas gali būti ir tarsi lengvas, natūralus žadintuvas – prausimosi procesas aktyvuoja kraujotaką ir stimuliuoja nervų sistemą.

Rekomenduoja skalbti patalynę dažniau

Nepriklausomai nuo to, kada mėgstate praustis, dr. Freestone pabrėžia dar vieną svarbų aspektą – patalynės švarą. Ji rekomenduoja skalbti paklodes ir pagalvių užvalkalus bent kartą per savaitę.

„Jei reguliariai neskalbiate paklodžių, gali kauptis negyvos odos ląstelės, kurios maitins dar daugiau dulkių erkučių. Šių dulkių erkučių išmatos gali sukelti alergiją ir paaštrinti astmą“, – perspėja mikrobiologė.

Be to, skalbimas padeda pašalinti ne tik bakterijas ir prakaitą, bet ir „grybelio sporas, kurios gali augti ant patalynės, be maistinių medžiagų, kurias šie kvapą skleidžiantys mikrobai naudoja augimui“.

Švara – ne tik įprotis, bet ir sveikata

Taigi, nors ir nėra griežto draudimo maudytis vakare, jei norite optimalios higienos ir mažesnės mikrobų apkrovos ant kūno dienos metu – rytinis dušas yra pranašesnis pasirinkimas.

O dar geriau – pasirūpinti ne tik savo kūno švara, bet ir aplinka, kurioje miegate.

„Prausimasis duše yra neatsiejama bet kurios geros higienos rutinos dalis – nepriklausomai nuo to, kada pageidaujate tai daryti“, – apibendrina dr. Freestone.

Tik tuomet galėsite drąsiai sakyti, kad pradedate dieną gaiviai – visomis prasmėmis.