Knarkti nustosite akimirksniu: išdandykite 1 triuką

Knarkimas dažnai labiau veikia aplinkinius nei jus pačius, todėl svarbu kuo greičiau išspręsti šią problemą, rašoma express.co.uk.

Express.co.uk kalbėjosi su „Mattress Next Day“ generaliniu direktoriumi ir miego ekspertu Martinu Seeley bei Kiera Pritchard ir Narwanu Amini iš Eachnight.com, kad sužinotų šešis būdus, kaip sustabdyti knarkimą.

Triukas, kaip nustoti knarkti

Visų pirma, miegokite ant šono, nes tokia miego poza gali padėti užkirsti kelią knarkimui.

Tam, kad naktį neatsigultumėte ant nugaros, pabandykite prie miego drabužių nugaros prisiūti arba kitaip pritvirtinti teniso kamuoliuką arba įsigykite specialią pagalvę ar lovos pleištą, kuris padės išvengti miegojimo ant nugaros, rašo nhs.uk.

Kiera paaiškino: „Miegojimas ant nugaros dažnai gali pabloginti knarkimą. Kai gulite ant nugaros, jūsų žandikaulis, liežuvis ir kiti minkštieji audiniai susiglaudžia gerklėje.

Dėl susiglaudusių minkštųjų audinių susiaurėja kvėpavimo takai ir pasunkėja kvėpavimas, todėl atsiranda knarkimas.“

Be to, turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kiek alkoholio išgeriate prieš miegą. Martinas pataria, jei įmanoma, apsiriboti tik vienu gėrimu per savaitę.

Miego ekspertas sakė: „Nors daugelis žmonių mano, kad gėrimas padeda greičiau užmigti, alkoholis iš tikrųjų atpalaiduoja gerklės raumenis, todėl kvėpavimo takai tampa standūs. Tai sukelia vibracijas minkštuosiuose audiniuose, todėl yra didesnė tikimybė knarkti.“

Be to, turėtumėte vartoti daugiau vandens, kad kauptųsi mažiau gleivių – tai palengvina kvėpavimą ir sumažina tikimybę, kad naktį imsite knarkti.

Naudingas gali būti ir naujų pagalvių įsigijimas, ypač jei miegate ant senos, nusidėvėjusios, formą praradusios pagalvės.

Martinas sakė: „Trečdalį viso gyvenimo praleidžiame lovoje, todėl natūralu, kad pagalvės surenka dulkes, odos daleles, kas gali sukelti tokius simptomus kaip knarkimas.

Pabandykite pakeisti senas, plokščias pagalves naujomis, kurių gaminio pavadinime yra užrašas „hipoalerginės“, nes tai padės sumažinti smulkių dalelių kiekį aplink nosį ir burną.“

Taip pat padės pagalvių užvalkalų skalbimas kartą per savaitę.

Kiti naudingi patarimai, kaip nustoti knarkti

Narwanas taip pat rekomenduoja atlikti gerklės raumenis stiprinančius pratimus, kurie padės sustabdyti knarkimą. Išbandykite šiuos pratimus:

Keletą kartų per dieną tris minutes garsiai kartokite kiekvieną balsį (a-e-i-i-o-u).

Priglauskite liežuvio galiuką už viršutinių priekinių dantų ir tris minutes per dieną braukite liežuviu per juos.

Užčiaupkite burną, sučiaupkite lūpas ir palaikykite 30 sekundžių.

Atverkite ir judinkite žandikaulį į dešinę ir palaikykite 30 sekundžių. Pakartokite su kairiąja puse.

Atvėrę burną, liežuvio galiuku slyskite atgal palei gomurį tiek, kiek tik jis siekia. Pakartokite 20 kartų.

Be to atkreipkite dėmesį į tai, kada ir ką valgote, nes šie dalykai gali sukelti arba paskatinti knarkimą. Narwanas rekomenduoja valgyti lengviau ir sveikiau.

Miego ekspertas sakė: „Jei naktį skrandis per daug pilnas, jūsų diafragma gali neturėti pakankamai vietos išsiplėsti kvėpuojant, o tai trikdo miegą.

Venkite pieno produktų, kurie didina gleivių susidarymą, o vakarienės metu valgykite daug baltymų turinčius produktus, pavyzdžiui, lašišą, tuną ir kalakutieną, kurie padės kovoti su gleivių susidarymu ir išvengti knarkimo.“