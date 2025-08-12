Štai kada siuntimo pas gydytoją nereikia: tai žino ne visi

Socialiniame tinkle „Facebook“ Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pasidalijo svarbiausia informacija, kada siuntimo pas gydytoją nereikia.
Kada siuntimo pas gydytoją nereikia?
Išskiriami penki atvejai, kada pas gydytoją specialistą galima patekti be siuntimo – įsiminkite ir kitą kartą prireikus žinokite, kad tai galite padaryti.
„Klausiate? Atsakome
Kada pas gydytoją specialistą galima eiti be siuntimo?
Atsakydami primename, kad siuntimo nereikia, jeigu:
- gydytojo nurodymu lankotės pakartotinai pas tą patį specialistą dėl tos pačios sveikatos problemos;
- reikia būtinosios medicinos pagalbos – ji teikiama nemokamai, net jei nesate drausti PSD;
- kreipiatės dėl psichikos sveikatos priežiūros ar į gydytoją odontologą gydymo įstaigoje, kurioje esate prisirašę;
- reikia antro lygio dermatovenerologo konsultacijos dėl odos ar lytiškai plintančių ligų;
- kreipiatės į tam tikrus antrinio lygio gydytojus (pavyzdžiui, infekcinių ligų, vidaus ligų) universitetų ar respublikinėse stacionarinėse gydymo įstaigose, kai ŽIV tyrimo rezultatas teigiamas.
Be to, be siuntimo dėl ambulatorinės konsultacijos galima kreiptis į burnos, veido ir žandikaulių chirurgą, veido ir žandikaulių chirurgą ar otorinolaringologą, jei medicinos dokumentuose nurodyta, kad pacientui įtariamas galvos ar kaklo navikas.
Visais šiais atvejais svarbiausia – kreiptis į tas gydymo įstaigas, kurios dėl reikiamos paslaugos yra sudariusios sutartį su ligonių kasa. Tada šias paslaugas įprastai apmoka ligonių kasa iš PSDF.
Daugiau apie siuntimus sužinosite čia: https://shorturl.at/3vqkW“, – dalijosi Valstybinė ligonių kasa prie SAM.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!