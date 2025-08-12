Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Štai kada siuntimo pas gydytoją nereikia: tai žino ne visi

2025-08-12 14:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 14:20

Vizitui pas gydytoją daugeliu atvejų reikalingas siuntimas, tačiau ne visada. Secialistai primena, kokiais atvejais siuntimo pas gydytoją nereikia – ne visi tai žino.

Poliklinika (nuotr. stop kadras)

Vizitui pas gydytoją daugeliu atvejų reikalingas siuntimas, tačiau ne visada. Secialistai primena, kokiais atvejais siuntimo pas gydytoją nereikia – ne visi tai žino.

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „Facebook“ Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pasidalijo svarbiausia informacija, kada siuntimo pas gydytoją nereikia.

Kada siuntimo pas gydytoją nereikia?

Išskiriami penki atvejai, kada pas gydytoją specialistą galima patekti be siuntimo – įsiminkite ir kitą kartą prireikus žinokite, kad tai galite padaryti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Klausiate? Atsakome

Kada pas gydytoją specialistą galima eiti be siuntimo?

Atsakydami primename, kad siuntimo nereikia, jeigu:

  • gydytojo nurodymu lankotės pakartotinai pas tą patį specialistą dėl tos pačios sveikatos problemos;
  • reikia būtinosios medicinos pagalbos – ji teikiama nemokamai, net jei nesate drausti PSD;
  • kreipiatės dėl psichikos sveikatos priežiūros ar į gydytoją odontologą gydymo įstaigoje, kurioje esate prisirašę;
  • reikia antro lygio dermatovenerologo konsultacijos dėl odos ar lytiškai plintančių ligų;
  • kreipiatės į tam tikrus antrinio lygio gydytojus (pavyzdžiui, infekcinių ligų, vidaus ligų) universitetų ar respublikinėse stacionarinėse gydymo įstaigose, kai ŽIV tyrimo rezultatas teigiamas.

Be to, be siuntimo dėl ambulatorinės konsultacijos galima kreiptis į burnos, veido ir žandikaulių chirurgą, veido ir žandikaulių chirurgą ar otorinolaringologą, jei medicinos dokumentuose nurodyta, kad pacientui įtariamas galvos ar kaklo navikas.

REKLAMA
REKLAMA

Visais šiais atvejais svarbiausia – kreiptis į tas gydymo įstaigas, kurios dėl reikiamos paslaugos yra sudariusios sutartį su ligonių kasa. Tada šias paslaugas įprastai apmoka ligonių kasa iš PSDF.

Daugiau apie siuntimus sužinosite čia: https://shorturl.at/3vqkW“, – dalijosi Valstybinė ligonių kasa prie SAM.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų