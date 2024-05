Svarbu žinoti kiekvienam: štai kada gydytojas turi priimti be eilės ir kam siuntimo nereikia

Nors žmonės nesiliauja skųstis, kad eilės pas gydytojus specialistus didžiulės, Valstybinė ligonių kasa (VLK) primena, jog patys gyventojai ne visada išnaudoja visas galimybes. Be to, dalimi atveju pacientas turėtų būti priimtas tą pačią dieną arba be siuntimo.