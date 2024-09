Skydliaukės sutrikimą išduoda vos keli ženklai: pastebėkite laiku

Kauno „Kardiolitos klinikų“ gydytoja endokrinologė dr. Raimonda Klimaitė pažymi, kad šios liaukos ligos gali būti labai įvairios, o jų simptomai priklauso nuo to, kaip liga pakeičia skydliaukės funkciją: jei poveikis aktyvinantis, sukeliama tirotoksikozė – liga, kai padidėja skydliaukės aktyvumas ir gaminama per daug hormonų, o jei poveikis slopinantis, susergama hipotiroze, kai hormonų gaminama per mažai.

Skydliaukės sutrikimo požymiai

„Apie skydliaukės sutrikimus neretai išduoda tokie simptomai, kaip:

-nuotaikų kaita,

-prakaitavimas,

-kūno svorio pokyčiai,

-rankų drebulys,

-širdies ritmo sutrikimai,

-energijos trūkumas,

-odos sausumas ir pleiskanojimas.

Visgi, šie požymiai gali būti būdingi daugeliui ligų, todėl dažnai žmonės nesusieja jų su skydliaukės veiklos sutrikimais ir apie juos net neįtaria. Be to, esant kitoms skydliaukės ligoms, pacientai simptomų gali tiesiog nejausti. Viena iš tokių dažnai pasitaikančių ligų – mazginė skydliaukė.

Profilaktiškai atlikus skydliaukės hormonų tyrimus, galima laiku pastebėti šios liaukos veiklos pokyčius ir pasirūpinti, kad dėl jų nenukentėtų gyvenimo kokybė“, – rašo Kardiolitos Klinikos.