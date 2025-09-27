Skubiai įspėja dėl 1 lietuvių itin pamiltos žolelės: gali virsti grynu nuodu

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie pelyno naudą ir žalą sutiko papasakoti tinklaraščio „Mano žolelės“ įkūrėja žolininkė Jolanta.
„Pelynas – labai gražus augalas. Jis auga tiek mano sode, tiek darže, leidžiu jam augti visur, nes jis yra tarsi sodo ir daržo saugotojas nuo visokių kenkėjų ir parazitų. Ne tik žmogui gerai, bet ir aplinkai gerai.
Augalas labai seniai vartojamas, šias žoleles žmonės kartais atranda anksčiau, kartais vėliau, o pelyno vartojimas skaičiuojamas jau tūkstančiais metų.
Anksčiau iš jo būdavo gaminamos tinktūros, o iki dabar jis yra viena iš sudedamųjų dalių nemažos dalies alkoholinių gėrimų“, – trumpai augalą pristatė Jolanta.
Pelyno nauda
Pirmiausia, žolininkė Jolanta papasakojo apie lietuvių pamėgtos žolelės naudingąsias savybes.
Pasak pašnekovės, jų – tikrai ne viena, tačiau geriausiai pelynas yra žinomas dėl poveikio virškinimo sistemai.
„Anksčiau jis buvo laikomas vaistu nuo visų ligų, padedantis sužadinti apetitą, skatinantis skrandžio sulčių ir tulžies sulčių išsiskyrimą, o visa tai yra susiję su virškinimu“, – informavo pašnekovė.
Vis tik tai nėra vienintelė pelyno naudingoji savybė. Žolininkė Jolanta atskleidė, kad taip pat pelynas tinkamas tiems, kurie kovoja su parazitais.
Tinklaraščio kūrėja Jolanta pasakojo, kad parazitai nemėgsta šio augalo kartumo, dėl to pasišalina iš organizmo.
„Dar jis padeda nuo uždegimų, mažina spazmus, tad yra ypač tinkamas vartoti prieš menstruacijas, tada lengviau praeina šis laikotarpis. Taip pat pelynas bendrai stiprina imunitetą“, – nauda dalijosi pašnekovė Jolanta.
Kada pelynas gali tapti žalingu?
Vis tik nepaisant daugybės pelyno teikiamų naudų, šis augalas taip pat gali sukelti problemų.
Žolininkė Jolanta paaiškino, kodėl pelynas gali tapti kenksmingu bei paaiškino, ko reiktų laikytis, siekiant jo nepaversti žalingu.
„Pelynas turi tujono, kurio daug ir intensyviai vartojant galima susidurti su nervų sistemos pažeidimais, o tai gali privesti net iki haliucinacijų. Dėl to dabar perspėjama, kad pelyną svarbu vartoti atsakingai ir neilgai.
Šiai medžiagai ypatingai palanku išsiskirti alkoholyje, dėl to visų alkoholinių gėrimų, kuriuose yra pelyno, geriau vengti“, – mintis dėstė žolininkė.
Pašnekovė aiškino, kad tarp žolininkų yra labai paplitęs žymus pasakymas „vaistą nuo nuodo skiria tik dozė“. Ji patarė atsižvelgti į šią išmintį vartojant pelyną.
„Jeigu pelynas naudojamas intensyviai, mėnesiais, tuomet galima sulaukti problemų. Taip pat griežtai įspėjamos pelyno nevartoti žindančios, nėščios moterys. Šis augalas gali paskatinti persileidimą, pakenkti vaikui, tad atsargumas gėdos nedaro“, – priminė ji.
Kaip taisyklingai vartoti pelyną?
Galiausiai naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Jolanta nurodė kelias pagrindines taisykles, kurių svarbu laikytis norintiems vartoti pelyną.
Pirmiausia, pasak jos, vertėtų nemaišyti alkoholio ir šios vaistažolės.
„Pelynas atiduoda daugiausiai tujono, kai yra užpiltas alkoholiu, dėl to geriausia yra nesidaryti tinktūrų ir jų negerti.
Kai pelyną užpili vandeniu, tujonas, faktiškai, nepereina. Dėl to pelyno arbatėlės yra geresnis pasirinkimas“, – paaiškino ji.
Jolanta taip pat atskleidė, kad vartodama įvairias žoleles, įskaitant pelyną, laikosi dar vienos išminties – augalas yra vaistažolė, o ne įvairūs užpilai.
Dėl to pašnekovė siūlė tiesiogiai vartoti augalą, o ne ieškoti būdų jį paversti gardesniu ar naudingesniu sveikatai:
„Turint pelyną galima paimti vieną lapuką, jį praryti, o po to užgerti vandeniu. Man visa tai padeda virškinimui.“
O pokalbio pabaigoje ji pridūrė, kad pelynas yra tinkamas apsisaugoti nuo uodų ar erkių. Tereikia augalo pasitrinti į rankas ir manoma, kad šie vabzdžiai daugiau artyn neskris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!