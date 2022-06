Skelbia apie Lietuvoje plintančią infekcinę liga: nusinešė ir gyvybę

Nors hepatitas A – ūminis kepenų uždegimas, dar vadinamas „nešvarių rankų liga“, Lietuvoje pastaruosius kelerius metus diagnozuojamas retai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento specialistai šiemet stebi nepalankias tendencijas – vien per penkis šių metų mėnesius Lietuvoje patvirtinta 14 hepatito A atvejų, iš kurių 13 – Vilniaus apskrityje. Be to, ši infekcinė liga šiemet jau nusinešė ir vieną gyvybę.