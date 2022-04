Šiuos prieskonius pabarstykite šalia augalų: sulauksite netikėto rezultato

Kambarinės gėlės vis dažniau užkariauja žmonių širdis ir namus dėl savo orą valančių savybių ir estetinių privalumų. Tačiau su augalais kyla pavojus, kad namuose gali atsirasti kenkėjų, rašoma express.co.uk.

Tačiau, pasak eksperto, cinamonas gali apsaugoti jūsų mylimus augalus. Be to, jis taip pat „skatina augimą“ ir gali „užkirsti kelią augalų ligoms“.

Armenas Adamjanas, augalų ekspertas, turintis „TikTok“ puslapį „creative_explained“, sakė, kad „aplink augalą pabarsčius cinamono“ nebeliks kenkėjų – nuo ​​uodų, klajojančių aplink kambarinius augalus, iki voverių, graužiančių lauko augalus.

„Jei turite cinamono namuose, pabarstykite jo aplink savo augalus. Cinamonas iš tikrųjų neleis atsirasti uodams ir kitoms vabzdžių rūšims. Net voverės ir kitų rūšių gyvūnai laikysis atokiai nuo jūsų lauko augalų.

Be to, cinamonas iš tikrųjų turi priešgrybelinių savybių, kurios padės išvengti augalų ligų. Be to, jei šiek tiek pabarstysite savo sodinukus, tai paskatins jų augimą“, – aiškino specialistas.

Taip pat žinoma, kad cinamonas atbaido ne tik uodus, bet ir skruzdėles, voratinklines erkes, baltasparnius ir uodus.

Skatina šaknų augimą

Šie prieskoniai dažnai laikomi natūraliu vabzdžių repelentu, nes vabzdžiai ir kiti kenkėjai nemėgsta cinamono kvapo ar jo stiprios tekstūros.

Anot Gardening Know How, šis dažnas kepinių ingredientas taip pat gali būti naudojamas kaip „įsišaknijimą skatinanti priemonė“.

„Prieš sodinant augalą, vieną kartą patepkite jo stiebą cinamonu, tai paskatins šaknų augimą. Cinamonas ne tik paskatins stiebą išauginti daugiau šaknų, bet padės išvengti grybelio“.