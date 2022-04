Norite, kad kiaušiniai luptųsi lengvai ir greitai? Štai, ką reikia padaryti

1. Netinkamas puodas

Nebandykite į per mažą puodą sutalpinti du kartus daugiau kiaušinių. Kiaušiniai ne tik išvirs nelygiai, bet taip pat galite juos suskaldyti.

Patarimas: Rinkitės tinkamo dydžio puodą verdamų kiaušinių kiekiui. Visi verdami kiaušiniai turėtų tilpti į vieną sluoksnį puode ir aplink juos turėtų likti dar pakankamai vietos, kad kiaušiniai virdami galėtų judėti.

2. Pirma užverdate vandenį

Jei ruošiatės žalius kiaušinius dėti į verdantį vandenį, tuoj pat sustokite, rašoma thekitchn.com.

Kiaušinius visuomet reikia pradėti virti vėsiame vandenyje. Kai kiaušinių ir vandens temperatūra kyla kartu palaipsniui, jie išverda geriau ir nesuskyla.

Patarimas: Kiaušinius virti dėkite į dar šaltą vandenį. Pirma sudėkite juos į puodą, o tada užpilkite šaltu vandeniu ir dėkite virti.

3. Verdate pernelyg šviežius kiaušinius

Kietai virtus kiaušinius ir taip kartais būna sunku nulupti, ypač jei verdami pernelyg švieži kiaušiniai. Kai kiaušiniams leidžiama pastovėti, atsitinka du dalykai, kurie leidžia juos lengviau nulupti.

Visų pirma, per smulkias poras lukšte kiaušinis netenka drėgmės, o po lukštu esant oro kišenė padidėja. Be to, su laiku kiaušinių baltymų pH lygis pakyla, todėl jie nebebūna taip stipriai prilipę prie lukšto.

Patarimas: Jei norite, kad kiaušinius lupti būtų lengviau, virkite juos ne tokius šviežius. Kiaušinių nusipirkite savaite ar dviem anksčiau, ir leiskite jiems pastovėti šaldytuve.

4. Kiaušinius perverdate

Ar kada esate pervirę kiaušinį ir pastebėję, kad jo trynys įgavo žalsvai pilkšvą atspalvį? Taip pat ir kiek sierą primenantį kvapą? Kiaušinio baltymas priminė gumą? Trynys buvo sausas ir trupėjo? Visa tai atsitinka kiaušinį pervirus.

Patarimas: Visų pirma kiaušinius sudėkite į puodą, užpilkite juos vandeniu ir užvirkite. Tuomet puodą nuimkite nuo kaitros, uždenkite ir leiskite pastovėti 10 minučių, jei norite kreminės konsistencijos virtų kiaušinių, arba 15 minučių, jei norite tvirtesnių virtų kiaušinių.

5. Praleidžiate ledo vonelę

Gali pasirodyti, kad kiaušinis yra išviręs tuomet, kai suskamba laikmatis ir nupilate vandenį iš puodo, bet tai – ne visai tiesa. Net ir kiaušinius išėmus iš vandens jie būna labai karšti. Kiaušinių viduje išlikęs karštis ir toliau tęsia virimo procesą, todėl kiaušiniai gali vis tiek pervirti.

Patarimas: Ledo vonelė kiaušiniams ne tik akimirksniu sustabdys virimo procesą, bet ir padės kiaušinio membranai atsikabinti nuo lukšto, o taip juos nulupti bus daug lengviau.

Išvirę kiaušinius nupilkite vandenį ir perkelkite kiaušinius į ledo vonelę. Palikite juos vandenyje su ledu tol, kol jie visiškai atvės. Tuomet valgykite arba dėkite į šaldytuvą vėlesniam naudojimui.