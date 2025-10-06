Siunčia žinią Zodiako ženklams: vieni sulauks staigmenų, kiti – svarbių pamokų

AVINAS.
Ši diena kviečia skirti daugiau laiko tylai ir vidinėms paieškoms. Intuicija bus stipri, todėl pasitikėkite ja priimdami smulkius sprendimus. Pailsėję atkursite jėgas naujiems iššūkiams.
JAUTIS.
Draugų ar bendraminčių ratas gali nustebinti netikėta žinia. Kolektyvinės veiklos suteiks įkvėpimo, jei leisite sau bendradarbiauti. Vakare verta pasimėgauti ramiu pokalbiu.
DVYNIAI.
Darbo sfera skatins parodyti kantrybę ir lankstumą. Smulkūs uždaviniai gali užtrukti, bet atneš naudos. Ramus požiūris užtikrins sklandesnę eigą.
VĖŽYS.
Jausitės pakylėti, kai turėsite progą mokytis ar patirti ką nors naujo. Kelionės mintyse ar planuose atvers platesnį požiūrį. Net ir maža įžvalga gali įkvėpti dideliems žingsniams.
LIŪTAS.
Ši diena skatins permąstyti dalijimosi klausimus. Bendra nuosavybė ar artimųjų parama taps aktualesnė. Atviras bendravimas padės išvengti nesusipratimų.
MERGELĖ.
Santykiuose verta parodyti daugiau lankstumo. Nedidelis kompromisas atneš daugiau harmonijos. Pasitikėkite kitų iniciatyva, ji gali nustebinti maloniai.
SVARSTYKLĖS.
Darbo ritmas šiandien bus ramesnis, bet produktyvus. Atidžiai atliktos užduotys leis pasijusti užtikrinčiau. Skirkite laiko sveikatos stiprinimui.
SKORPIONAS.
Kūrybinės idėjos ir įkvėpimas bus jūsų palydovai. Malonūs susitikimai suteiks gerų emocijų. Vakare raskite laiko veiklai, kuri džiugina širdį.
ŠAULYS.
Namų aplinka skatins pasirūpinti jaukumu. Nedidelės permainos gali suteikti daug džiaugsmo. Artimųjų palaikymas padės jaustis ramiau.
OŽIARAGIS.
Bendravimas su artimaisiais ar kaimynais bus svarbus. Net paprasti pokalbiai gali atnešti naujų idėjų. Raskite laiko dalintis mintimis ir klausytis kitų.
VANDENIS.
Finansiniai klausimai skatins tvarkyti išlaidas atsargiau. Venkite impulsyvių pirkinių, jie neatneš pasitenkinimo. Geriau planuokite, nei rizikuokite.
ŽUVYS.
Jausitės labiau pastebimi, todėl verta parodyti geriausias savo savybes. Įkvėpimas skatins imtis kūrybos ar saviraiškos. Ramybė bus pasiekiama, jei išlaikysite vidinę pusiausvyrą.