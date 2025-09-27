Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

1 Zodiako ženklą gali nustebinti netikėta žinia ar pasiūlymas

2025-09-27 11:29 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 11:29

Astrologai praneša, kad šeštadienis suteiks stiprybės imtis reikšmingų veiklų, jei elgsitės drąsiai ir kryptingai.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Astrologai praneša, kad šeštadienis suteiks stiprybės imtis reikšmingų veiklų, jei elgsitės drąsiai ir kryptingai.

0

Štai ką žada žvaigždės:

AVINAS

Galite pajusti stipresnį norą gilintis į paslaptis ar santykius, kurie neleidžia jaustis laisvai. Nuoširdumas su savimi padės suprasti, ką verta paleisti. Drąsa pripažinti tiesą taps jūsų stiprybe.

JAUTIS

Santykių srityje gali kilti poreikis aiškumo, kuris ilgą laiką buvo nustumtas į šalį. Atviras pokalbis su partneriu atneš daugiau supratimo. Nedvejodami parodykite jautrumą, jis bus priimtas palankiai.

DVYNIAI

Darbo aplinkoje laukia daugiau atsakomybių, tačiau svarbu nepersitempti. Aiškiai susidėliokite prioritetus ir venkite chaotiškų veiksmų. Ramus nusiteikimas padės nuveikti daugiau.

VĖŽYS

Jausmų srityje galimas stipresnis polėkis ir noras išreikšti save kūrybiškai. Romantiškos akimirkos bus ypač vertingos. Pasikliaukite intuicija, ji parodys tinkamą kelią.

LIŪTAS

Šeimos aplinka gali priminti apie senus klausimus, kuriuos verta išspręsti. Atviras bendravimas namuose padės atrasti ramybę. Maži pokyčiai erdvėje įneš daugiau jaukumo.

MERGELĖ

Bendravimas šiandien taps gilesnis ir prasmingesnis, nei įprastai. Gali atsiverti paslaptys, kurios keičia požiūrį. Svarbiausia klausytis ne tik žodžių, bet ir to, kas slypi už jų.

SVARSTYKLĖS

Finansų klausimai pareikalaus apdairumo, ypač sprendžiant su bendrais resursais. Venkite skubotų sprendimų. Atsargus požiūris apsaugos nuo nuostolių.

SKORPIONAS

Šiandien būsite kupini intensyvios energijos, kurią svarbu nukreipti prasminga linkme. Galite jaustis labiau pastebėti, tad parodykite savo tikrąjį veidą. Autentiškumas pritrauks pagarbą.

ŠAULYS

Vidinis pasaulis taps svarbiausias akcentas – norėsis daugiau tylos ir ramybės. Atsiriboję nuo išorinio triukšmo atrasite aiškumo. Sapnai ar intuicija gali atnešti atsakymus.

OŽIARAGIS

Draugų ratas gali nustebinti netikėtomis žiniomis ar pasiūlymais. Įvertinkite, kas jums tikrai svarbu. Tikrieji bendraminčiai liks šalia.

VANDENIS

Karjeros srityje galite sulaukti naujų galimybių, bet jos reikalauja brandos. Atsargiai rinkitės, kur nukreipti savo energiją. Jūsų sprendimai turės ilgalaikę įtaką.

ŽUVYS

Šiandien norėsis daugiau prasmės ir gilesnio ryšio su pasauliu. Kelionės ar nauji mokymai praturtins jūsų požiūrį. Tikėjimas savimi sustiprins pasitikėjimą ateitimi.

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

