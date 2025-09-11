Siunčia žinią turintiems gręžinius kieme: tai žinoti privalo visi

Požeminiame vandenyje natūraliai yra mineralų, ištirpusių druskų, organinių medžiagų, kurių didesnės koncentracijos gali suteikti vandeniui nemalonų skonį, spalvą, kvapą. Kartu reikia prisiminti, kad kai kurios iš jų – arsenas, fluoridai, boras – pasižymi toksinėmis savybėmis.
Į požeminį vandenį gali patekti ir žmogaus veiklos sukurtų teršalų – azoto junginių (nitratų, nitritų), pesticidų, naftos produktų, metalų. Taigi vandens tyrimai – būtina priemonė norint užtikrinti, kad gręžinio vanduo būtų saugus.
Kas atsakingas už tyrimus?
Kai gręžinio vanduo naudojamas komercinėje veikloje (tarp jų ir kaimo turizmo sodybose, kavinėse, ūkiuose, plovyklose, SPA, servisuose ir kt.), reikia leidimo naudoti požeminį vandenį, rašoma Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pranešime.
Tokiu atveju gręžinio vandens mėginius privalo paimti gręžinius įrengiančios įmonės. Paimtuose vandens mėginiuose turi būti atlikta bendroji vandens cheminė analizė, taip pat ištirti toksiniai ir indikatoriniai rodikliai, nurodyti higienos normoje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
Gręžinį įrengusi įmonė tyrimų rezultatų protokolus kartu su visa dokumentacija pateikia Lietuvos geologijos tarnybai. Savininkas pats tokio gręžinio registruoti negali.
Kai gręžinio vanduo naudojamas tik individualiam apsirūpinimui (namų ūkiui), leidimo naudoti požeminio vandens išteklius nereikia. Tuomet didžioji dalis privalomų parametrų nustatoma atlikus bendrąją vandens cheminę analizę. Papildomai reikia nustatyti tik arseno kiekį, o gręžinių, įrengtų į prekvartero vandeninguosius sluoksnius, – fluoridus ir borą.
Registruojant naują gręžinį, vandens mėginį paima ir į laboratoriją atiduoda gręžinį įrengusi įmonė, taip pat ji pateikia tyrimo protokolus, kurių rezultatai nurodomi gręžinio pase.
Jeigu gręžinys registruojamas Žemės gelmių registre vadovaujantis Gėlo požeminio vandens gręžinių įteisinimo įstatymu, vandens tyrimai nebūtini, nes šiuo atveju už vandens kokybę atsako pats gręžinio savininkas.
Vis dėlto LGT specialistai labai rekomenduoja atlikti bendrąją vandens cheminę analizę ir arseno koncentracijos tyrimą, kad būtų aišku, ar vandenyje nėra pavojingų medžiagų (nitratų, nitritų, arseno ir kt.).
Kokie tyrimai atliekami?
Tyrimai nurodyti Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos apraše.
Komercinei veiklai (kai reikia leidimo) atliekami išplėstinis vandens kokybės tyrimas: nustatomi toksiniai (arsenas, nitritai, nitratai, sunkieji metalai, halogeniniai ir aromatiniai angliavandeniliai) ir indikatoriniai rodikliai.
Individualiam naudojimui atliekama vandens bendroji cheminė analizė:
- pH, bendras kietumas, elektrinis laidis, permanganato skaičius,
- chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai,
- nitratai, nitritai,
- natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai,
- geležis, manganas, arsenas.
Sužinoti, ar vanduo tinkamas kasdieniam naudojimui, galima ir LGT laboratorijoje.
„Rūpindamiesi vandens kokybe, saugote ne tik save ir savo šeimą, bet ir kaimynus. Ir, žinoma – aplinką“, – sako LGT specialistai.
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
