TV3 naujienos > Gyvenimas

Šis paveikslėlis internautus veda iš proto: kokį skaičių matote?

2025-08-08 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-08 18:10

Internete plinta juodai balta optinė iliuzija, dėl kurios internautai ėmė ginčytis, kokį skaičių mato – vieni tvirtina matantys vieną skaičių, kiti – visai kitą. Ar esate pakankamai pastabūs, kad įžiūrėtumėte tikrąjį galvosūkyje paslėptą skaičių?

Šis paveikslėlis internautus veda iš proto: kokį skaičių matote? (nuotr. facebook.com)

Internete plinta juodai balta optinė iliuzija, dėl kurios internautai ėmė ginčytis, kokį skaičių mato – vieni tvirtina matantys vieną skaičių, kiti – visai kitą. Ar esate pakankamai pastabūs, kad įžiūrėtumėte tikrąjį galvosūkyje paslėptą skaičių?

Optinės iliuzijos yra puiki pramoga, kuri parodo, kaip mūsų akys ir smegenys veikia kartu, kad pastebėtume detales, tačiau jos gali ir nemenkai sugluminti, nes apgauna jūsų regėjimą.

Bandydami jas išspręsti, galite įdomiai pažvelgti į tai, kaip mūsų smegenys suvokia vaizdus, remdamosi tokiais elementais kaip spalva, šviesa ir supantis fonas, rašo mirror.co.uk.

Kokį skaičių matote?

Šiuos regą pasitikrinti priverčiančius galvosūkius ne tik smagu spręsti – tai yra puiki treniruotė jūsų smegenims, padėsianti efektyviau mąstyti ir lengviau spręsti kylančias problemas. Tad kodėl neišbandžius savo jėgų?

Šioje optinėje iliuzijoje esančiame juodai baltame ir pilkame apskritime užrašytas ir pusiau paslėptas skaičius. Iššūkis visiems – surasti jame paslėptą skaičių ir išsiaiškinti, koks jis.

Tai yra gerokai sunkiau, nei atrodo, nes juostelės išdėstytos netiesiomis linijomis, yra išlenktos, todėl įžvelgti skaičių yra sudėtinga.

Šis paveikslėlis internautus veda iš proto: kokį skaičių matote? (nuotr. facebook.com)

Tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio bandė išspręsti šį galvosūkį, kai šis žaibiškai išpopuliarėjo socialiniame tinkle „Twitter“, tačiau žmonės niekaip negalėjo sutarti, kokį skaičių jie mato.

Galite įsitikinti patys – stenkitės sutelkti dėmesį į skaičius, o ne į blaškančias juodai baltas linijas, kurios gali apsunkinti žvilgsnio sukoncentravimą. Kokį skaičių matote? Kiek skaitmenų jame yra?

Vienas žmogus „Twitter“ rašė: „45283… Ir kas iš to? Ar turėčiau užsirašyti pas savo šeimos gydytoją?“, o kitas pridūrė: „Aš matau tik 528. Ar tai ką nors pasako apie mano regėjimą?“

Trečiasis komentavo: „Aš pritariu ankstesniam komentatoriui. Aš matau tik 528… Tik turėkite omenyje – aš turiu tikrai prastą regėjimą.“

Ketvirtasis rašė: „Aš matau 45283, nes komentaruose perskaičiau, kad žmonės mato du papildomus skaičius, kurių iš pradžių nepastebėjau. Aš matau, kad yra kažkokie skaičiai, bet nesuprantu, kokie tiksliai.“

Atsakymas

Vis dėlto, tikrasis atsakymas yra toks: šioje optinėje iliuzijoje yra paslėpti net septyni skaitmenys. Ieškomas skaičius yra 3452839.

Priežastis, kodėl žmonės mato skirtingus skaičius, yra kontrastinis jautrumas, kuris yra svarbus regėjimo funkcijos rodiklis, leidžiantis suvokti skirtumą tarp objektų ir juos supančio fono. Kasdieniame gyvenime tai pasitaiko, pavyzdžiui, vairuojant esant prastam apšvietimui ar rūkui.

