Šios uogos – tikras priešnuodis aukštam cholesteroliui: valgykite į sveikatą

Mėlynėse gausu polifenolių, ypač antocianinų, kurie suteikia joms ryškią spalvą.

Žmogaus organizmui jie svarbūs tuo, kad mažindami oksidacinį stresą ir uždegimą palaiko širdies sveikatą.

Neseniai atlikto tyrimo metu nustatyta, kad mėlynių uogose esantys polifenoliai taip pat gali turėti teigiamą poveikį žarnyno mikrobiomui, kuris atlieka svarbų vaidmenį bendrai sveikatai, rašo EatingWell.

Mokslininkai ištyrė, kaip mėlynių miltelių įtraukimas į mitybą gali paveikti žarnyno bakterijas ir kraujo žymenis, susijusius su vyresnio amžiaus žmonių, turinčių antsvorio ar nutukusių, širdies sveikata.

Tyrime dalyvavo vyresni nei 60 metų vyrai ir moterys, kurie nebuvo labai aktyvūs ir turėjo antsvorio ar net vidutinį nutukimą.

Dalyviai taip pat turėjo turėti normalų širdies ritmą ir mažesnį nei 140/90 mmHg kraujospūdį, nevartoti vaistų ir neseniai sirgti.

55 dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: viena grupė du kartus per dieną vartojo mėlynių miltelių gėrimą, o kita – placebo tipo gėrimą.

Abi grupės taip pat užsiėmė fizine veikla. Prieš pradedant tyrimą, dalyviai dvi savaites nevalgė vynuogių, vyšnių ir kitų uogų, kuriose yra daug tam tikrų maistinių medžiagų.

Kiekvienas dalyvis taip pat nešiojo treniruoklį, kuriuo buvo matuojamas kasdien nueitų žingsnių skaičius, o žingsnių skaičius buvo palaipsniui didinamas.

REKLAMA

REKLAMA

Ką parodė tyrimas

Po 12 savaičių tyrėjai pastebėjo, kad placebo miltelius vartojusių žmonių bendrasis cholesterolio kiekis, MTL cholesterolio kiekis (vadinamasis blogasis cholesterolis) buvo gerokai mažesnis. Žmonių, kurie vartojo mėlynių miltelius, DTL („gerojo“ cholesterolio) kiekis buvo mažesnis.

REKLAMA

Be to, mėlynių miltelių vartojusių žmonių organizme buvo daugiau tam tikros rūšies žarnyno bakterijų Coriobacteriales incertae sedis, kurios padeda geriau įsisavinti naudingąsias mėlynių medžiagas. Tuo pat metu to nepastebėta tarp tų, kurie mėlynių miltelių nevartojo.

Tyrimo rezultatai rodo, kad mėlynių įtraukimas į mitybą yra paprastas būdas pagerinti savo sveikatą.

Ir, pažymima, nesvarbu, ar vartojate šviežias, ar šaldytas mėlynes, ar dedate jas į kokteilius, ar barstote ant avižinių dribsnių.

Mėlynės ypač svarbios vyresnio amžiaus žmonėms arba tiems, kurie nori kontroliuoti cholesterolio kiekį ar pagerinti žarnyno mikrobiotą.

Be to, teigiama, kad šis sveikas produktas yra gana prieinamas. Daugiau mėlynių vartojimas gali tilpti į beveik bet kokią dietą, sakoma medžiagoje.