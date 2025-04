Lietuvės kaip išprotėjusios valo organizmą šiuo būdu: gali baigtis net kepenų sutrikimais

Pasak „Camelia“ vaistinės vaistininkės Virgilijos Bečelytės, pelynas turi stiprių savybių, tačiau jo netinkamas vartojimas gali sukelti rimtų šalutinių poveikių.

Pelyno nauda ir pavojai – kada jis gali būti kenksmingas?

Vaistininkė V. Bečelytė sako, kad, kaip ir kiekvieno vaistinio augalo, pelyno vartojimas turi būti saikingas, nes per didelis jo kiekis gali sukelti nepageidaujamą poveikį.

„Pirmiausia pasireiškia virškinimo sistemos sutrikimai, nes pelynas identifikuojamas ir vartojamas virškinimui pagerinti, organizmui valyti ir detoksikuoti“, – aiškina ji.

Vaistininkė pažymi, kad pelynas, nors ir laikomas tradiciniu augaliniu preparatu, nėra toks nekaltas, kaip gali pasirodyti. Jo netinkamas vartojimas arba vartojimas per ilgai gali sukelti šalutinį poveikį.

Pasak V. Bečelytės, kai pelynas vartojamas netinkamai, gali atsirasti šie šalutiniai požymiai :

Pykinimas, vėmimas;

Viduriavimas, jei naudojama šviežia, nedžiovinta pelyno žolė ir jis įeina ne kaip maisto papildų sudėtinė dalis. Jame gali būti daug toksiškos medžiagos – tujono;

Per didelis tujono kiekis organizme gali sukelti haliucinacijas, traukulius ar kitus neurologinius sutrikimus.

Būtina vartoti pelyną atsargiai ir laikytis rekomenduojamų dozių, kad būtų išvengta galimų pavojų sveikatai.

Kaip suprasti, kad perdozavote pelyno?

Vaistininkė teigia, kad pirmasis ženklas, jog pelynas buvo vartotas per dideliais kiekiais ar netinkamai, yra virškinimo sutrikimai, ypač viduriavimas.

„Tai yra vienas iš požymių, kad kepenys nesusidoroja, yra sudirgintos ir iššaukia viduriavimą. Vis tik svarbu žinoti dozę, kuri yra vartojama. Visur literatūroje yra nurodomas pelyno vartojimo periodiškumas“, – pabrėžia vaistininkė.

V. Bečelytė paaiškina, kad jeigu pelynas vartojamas profilaktiškai, rekomenduojama jį vartoti 1-2 kartus per savaitę, jei naudojama pelyno arbata.

„Žiūrint į maisto papildų sudėtį, jeigu vartojama pagal gamintojo rekomendacijas, nemanau, kad pelyną galima perdozuoti, nes jo koncentracija tikrai nėra tokia didelė“, – pažymi ji.

Vaistininkės teigimu, jei vartojame pelyno arbatą, svarbu ją gerti 2-3 kartus per savaitę ir ne ilgiau kaip dvi savaites iš eilės. Taip pat rekomenduojama daryti kursus, pavyzdžiui, 2-3 savaites ir kartoti juos du kartus per metus.

„Tikrai nereikėtų žaisti ir vartoti pelyną kiekvieną dieną“, – sako ji.

Pelynas yra stiprus augalas, kuriame gausu veikliųjų medžiagų, todėl svarbu laikytis rekomenduojamų dozių ir vartojimo periodiškumo, kad būtų išvengta nepageidaujamų šalutinių poveikių.

Tujonas – toksiška medžiaga, esanti pelyno viduje

Vaistininkė sako, kad jei naudojama per didelė pelyno dozė, ši medžiaga – tujonas – gali sukelti nepageidaujamas reakcijas, tokias kaip haliucinacijos, traukuliai ir neurologiniai sutrikimai.

„Jeigu naudojama džiovinta žolė, tujono kiekis yra žymiai mažesnis. Tai galbūt labiau pasakytina apie šviežiai nupjautą pelyno žolę, kuri dar nėra džiovinta, neišsifermentavusi, nes šioje žolėje tujono kiekis yra didžiausias“, – pabrėžia specialistė.

Paklausta apie tai, ar pelyną gali naudoti visi suaugę žmonės, vaistininkė atkreipia dėmesį, kad tiems, kurie turi kepenų pažeidimų, jo vartojimas gali sukelti neišvengiamą poveikį.

„Pelynas nėra visiškai nekaltas, turi daug veikliųjų medžiagų ir gali sudirginti tiek kepenis, tiek inkstus. Jeigu žmogus turi kepenų pažeidimus, tikrai nėra saugu. Retkarčiais virškinimui užvesti – galbūt, tačiau kasdieniam vartojimui ir ypatingai didelėmis dozėmis tikrai ne“, – aiškina moteris.

Be to, ilgas pelyno vartojimas be pertraukų taip pat gali turėti neigiamą poveikį kepenų veiklai.

Siunčia patarimą

Vaistininkė V. Bečelytė sako, kad yra daug kitų medžiagų, kurios gali būti alternatyva pelynui.

„Gali būti tikrojo margainio maisto papildai, kurių sudėtinė veiklioji medžiaga yra silimarinas. Taip pat yra begalė sudėtinių maisto papildų kepenų veiklai gerinti, detoksikantai, kurių sudėtyje gali būti silimarinas, kurkuminas, citerinas“, – išvardija ji.

Anot vaistininkės, jei yra kepenų pažeidimas ir reikalinga detoksikacija, dažnai rekomenduojama vartoti fosfolipidus kaip nereceptinį vaistą ir prie to – silimariną.

„Kepenų detoksikacijai, jeigu norime rūpintis kepenimis, reikia atsargiai žiūrėti, ką dedame į burną. Svarbu vengti didelių pridėtinių cukrų, konservantų, vartoti pakankamai skysčių. Ypatingai tie, kas turi problemų su kepenimis, turėtų prisižiūrėti ir vengti to, kas žaloja“, – pataria vaistininkė.