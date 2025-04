Štai kas nutinka organizmui ilgai gyvenant be sekso: įspėja visus

Pasaulyje vis daugiau jaunų žmonių atideda seksualinį gyvenimą arba apskritai nepatiria tokio tipo intymumo. Tai gali turėti ilgalaikių tiek fiziologinių, tiek psichologinių pasekmių. Be to, pilnametystės sulaukę Z kartos atstovai turi mažiau lytinių santykių nei bet kuri kita karta istorijoje, o ekspertai įspėja, kad dėl to gali sumažėti lytiniai organai.