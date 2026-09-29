Šiems Lietuvos gyventojams priklauso nemokami tyrimai: kiti net nežino

Poliklinika pabrėžia, kad tyrimai yra konfidencialūs, o LPI tyrimas atliekamas PGR metodu. Vienu tyrimu galima nustatyti net septynis LPI sukėlėjus.
Ragina nemokamai pasitikrinti sveikatą
Specialistai taip pat primena, kad ne visos lytiškai plintančios infekcijos sukelia pastebimus simptomus, todėl pasitikrinti gali būti svarbu ir tuomet, kai žmogus jaučiasi gerai.
„Jeigu Jums yra nuo 16 iki 29 metų, Šeškinės poliklinikos Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų kabinetas kviečia nemokamai ir konfidencialiai pasitikrinti dėl lytiškai plintančių infekcijų (LPI) ir žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) – nepriklausomai nuo to, prie kurios gydymo įstaigos esate prisirašę.
Tikslu ir greita – LPI tyrimas atliekamas PGR metodu, vienu metu nustatomi net 7 LPI sukėlėjai. LPI užsikrečiama lytinių santykių metu. Simptomai ne visada atsiranda iš karto, jie gali pasireikšti po keleto savaičių ar mėnesių. Daugiau nei 30 procentų užsikrėtusiųjų simptomų visai nejaučia. Pasakmės – rimtos: nevaisingumas, skausmai, nėštumo komplikacijos.
ŽIV tai laboratorinis kraujo tyrimas, skirtas nustatyti, ar žmogus yra užsikrėtęs ŽIV – virusu, sukeliančiu įgytą imunodeficito sindromą (AIDS). Tyrimas nustato ŽIV antikūnus, kurie dažniausiai aptinkami praėjus 6–12 savaičių po užsikrėtimo.
Kai kuriais atvejais antikūnai gali būti nustatomi ir anksčiau arba vėliau, priklausomai nuo individualaus imuninės sistemos atsako. Infekcija plinta per kraują, lytiniu keliu, nėštumo metu, gimdymo ar žindymo metu.
LPI tyrimui tereikia pirmojo rytinio šlapimo mėginio (10–15 ml, neapsiprausus), kurį reikia pristatyti į 318 kab. nuo 7:00 iki 12:00 val.
ŽIV tyrimui paėmamas kraujas poliklinikos laboratorijoje.
Tyrimai yra:
- Nemokami;
- Konfidencialūs;
- Prieinami visiems jaunuoliams, nepriklausomai nuo prisirašymo vietos.
Nemokamų tyrimų kiekis ribotas – nepraleiskite progos!
Registruokitės čia: https://forms.office.com/e/ry7P252Eay
Kilus klausimams – rašykite: [email protected]
Rūpinkitės savo sveikata – išsitirkite laiku!“ – rašoma įraše.
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