Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šiems Lietuvos gyventojams priklauso nemokami tyrimai: kiti net nežino

2026-09-29 15:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-29 15:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeškinės poliklinika socialiniame tinkle „Facebook“ jaunuoliams primena apie galimybę nemokamai pasitikrinti dėl lytiškai plintančių infekcijų (LPI) ir žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV). Tyrimai skirti 16–29 metų jaunuoliams, o pasitikrinti galima nepriklausomai nuo to, prie kurios gydymo įstaigos žmogus yra prisirašęs.

Greitoji, lašelinė (nuotr. 123rf.com ir Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (7)

Šeškinės poliklinika socialiniame tinkle „Facebook“ jaunuoliams primena apie galimybę nemokamai pasitikrinti dėl lytiškai plintančių infekcijų (LPI) ir žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV). Tyrimai skirti 16–29 metų jaunuoliams, o pasitikrinti galima nepriklausomai nuo to, prie kurios gydymo įstaigos žmogus yra prisirašęs.

REKLAMA
0

Poliklinika pabrėžia, kad tyrimai yra konfidencialūs, o LPI tyrimas atliekamas PGR metodu. Vienu tyrimu galima nustatyti net septynis LPI sukėlėjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Ragina nemokamai pasitikrinti sveikatą

Specialistai taip pat primena, kad ne visos lytiškai plintančios infekcijos sukelia pastebimus simptomus, todėl pasitikrinti gali būti svarbu ir tuomet, kai žmogus jaučiasi gerai.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu Jums yra nuo 16 iki 29 metų, Šeškinės poliklinikos Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų kabinetas kviečia nemokamai ir konfidencialiai pasitikrinti dėl lytiškai plintančių infekcijų (LPI) ir žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) – nepriklausomai nuo to, prie kurios gydymo įstaigos esate prisirašę.

REKLAMA

Tikslu ir greita – LPI tyrimas atliekamas PGR metodu, vienu metu nustatomi net 7 LPI sukėlėjai. LPI užsikrečiama lytinių santykių metu. Simptomai ne visada atsiranda iš karto, jie gali pasireikšti po keleto savaičių ar mėnesių. Daugiau nei 30 procentų užsikrėtusiųjų simptomų visai nejaučia. Pasakmės – rimtos: nevaisingumas, skausmai, nėštumo komplikacijos.

REKLAMA
REKLAMA

ŽIV tai laboratorinis kraujo tyrimas, skirtas nustatyti, ar žmogus yra užsikrėtęs ŽIV – virusu, sukeliančiu įgytą imunodeficito sindromą (AIDS). Tyrimas nustato ŽIV antikūnus, kurie dažniausiai aptinkami praėjus 6–12 savaičių po užsikrėtimo.

Kai kuriais atvejais antikūnai gali būti nustatomi ir anksčiau arba vėliau, priklausomai nuo individualaus imuninės sistemos atsako. Infekcija plinta per kraują, lytiniu keliu, nėštumo metu, gimdymo ar žindymo metu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LPI tyrimui tereikia pirmojo rytinio šlapimo mėginio (10–15 ml, neapsiprausus), kurį reikia pristatyti į 318 kab. nuo 7:00 iki 12:00 val.

ŽIV tyrimui paėmamas kraujas poliklinikos laboratorijoje.

Tyrimai yra:

  • Nemokami;
  • Konfidencialūs;
  • Prieinami visiems jaunuoliams, nepriklausomai nuo prisirašymo vietos.

Nemokamų tyrimų kiekis ribotas – nepraleiskite progos!

Registruokitės čia: https://forms.office.com/e/ry7P252Eay

Kilus klausimams – rašykite: [email protected]

Rūpinkitės savo sveikata – išsitirkite laiku!“ – rašoma įraše.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų