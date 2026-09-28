Šie simptomai išduoda, kad sutriko jūsų virškinimo veikla: neignoruokite

Ankstyvas problemos nustatymas dažnai reiškia paprastesnį gydymą ir greitesnį grįžimą į įprastą gyvenimo ritmą.
Kas yra gydytojas gastroenterologas?
Gydytojas gastroenterologas specializuojasi virškinimo sistemos ligų diagnostikoje ir gydyme – jo kompetencija apima stemplę, skrandį, plonąją ir storąją žarną, kepenis, tulžies pūslę ir kasą. Tai plati sritis, nes virškinimo traktas yra vienas sudėtingiausių organizmo sistemų – jis susijęs ne tik su maistu, bet ir su imuniniu atsaku, medžiagų apykaita bei bendra savijauta.
Pirmojo vizito metu gydytojas išsamiai aptaria simptomus: kada atsirado, kaip dažnai pasikartoja, kas juos provokuoja. Prireikus skiriami papildomi tyrimai – gastroskopija ar kolonoskopija.
Gastritas, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos, gastroezofaginio refliukso liga, dirgliosios žarnos sindromas, opinis kolitas, Krono liga, celiakija, kepenų ir tulžies pūslės sutrikimai – visa tai yra gydytojo gastroenterologo darbo sritis.
Virškinimo sistemos ligos dažnai pradeda vystytis tyliai: ankstyvi požymiai lengvai supainiojami su įprastu diskomfortu ar netinkama mityba. Todėl simptomai, kurie kartojasi ar ilgainiui stiprėja, nusipelno tikro įvertinimo – ne tik laukimo.
Diagnostikos ir chirurgijos klinikose „Meliva“ gydytojas gastroenterologas konsultuoja tiek dėl ūmių simptomų, tiek profilaktinių patikrų – kad virškinimo sistemos pokyčiai būtų atpažinti laiku, kol dar nevėlu.
Kada verta kreiptis į gydytoją gastroenterologą?
Simptomai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį:
- rėmuo, kartojantis dažniau nei du kartus per savaitę ir nepraeina be vaistų;
- pilvo skausmas ar diskomfortas, trunkantis ilgiau nei kelias savaites;
- sutrikęs tuštinimasis – viduriavimas, vidurių užkietėjimas ar jų kaita;
- kraujas ar gleivės išmatose;
- svoris mažėja be aiškios priežasties;
- odos pageltimas, niežulys ar bendras silpnumas.
Profilaktinė konsultacija taip pat aktuali tiems, kurių šeimoje pasitaikė virškinimo trakto navikų ar lėtinių žarnyno ligų atvejų.
Onkologinės ligos, kaip ir daugelis lėtinių žarnyno sutrikimų, dažnai neduoda ryškių simptomų ankstyvame etape – būtent todėl reguliarios patikros turi svarbią reikšmę. Vyresniems nei 50 metų pacientams profilaktinė kolonoskopija – svarbi priemonė ankstyvai storosios žarnos patologijų diagnostikai.
Vaikų gastroenterologas – kada jis reikalingas?
Vaikams virškinimo sistemos sutrikimai pasireiškia kitaip nei suaugusiems. Dažnas pilvo skausmas, lėtas svorio augimas, atsisakymas valgyti ar nuolatinis pykinimas – tai pakankama priežastis pasikonsultuoti su gydytoju gastroenterologu.
Maži vaikai ne visada gali tiksliai nusakyti, kas juos vargina, tad tėvai dažnai pastebi problemą iš elgesio pokyčių ar bendros savijautos. Kuo anksčiau nustatoma sutrikimo priežastis, tuo lengviau užtikrinti normalų vaiko augimą ir savijautą.
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