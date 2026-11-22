Kukuliams džiovintų pomidorų padaže reikės:
- 1,5 kg maltos vištienos
- 2 kiaušinių
- Pusės puodelio džiūvėsėlių
- Kelių skiltelių česnako
- Pusės puodelio džiovintų pomidorų aliejuje
- Pusės puodelio tarkuoto kietojo sūrio
- Pusės puodelio sultinio
- Puodelio grietinėlės
- Saldžiosios paprikos miltelių
- Druskos
- Pipirų
Bulvių košei reikės:
- Kelių kilogramų bulvių
- Dviejų ar trijų šaukštų grietinės
- Kupino šaukšto minkšto sviesto
- Druskos
- Pipirų
Gaminimo eiga ir pilnas laidos įrašas – kitame straipsnio puslapyje.
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