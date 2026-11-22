Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad kai kurie iš pažiūros nekalti pokyčiai, pavyzdžiui, susilpnėjusi uoslė ar netikėtas noras nusnūsti dienos metu, gali būti susiję su didesne demencijos rizika.
Naujausias tyrimas, publikuotas žurnale „Journals of Gerontology“, parodė, kad neplanuotas snaudimas dieną gali būti susijęs su didesne tikimybe ateityje susirgti demencija, rašoma express.co.uk.
Tyrimas truko dešimtmetį
JAV Johnso Hopkinso Bloombergo visuomenės sveikatos mokyklos mokslininkai dešimt metų stebėjo 995 vyresnius nei 65 metų žmones, kurie tyrimo pradžioje nesirgo demencija.
Paaiškėjo, kad kasdien arba beveik kasdien dienos metu snaudžiantys žmonės turėjo net 48 proc. didesnę riziką susirgti demencija nei tie, kurie dieną miegodavo retai arba išvis nemiegodavo.
Toks ryšys išliko net ir įvertinus kitus veiksnius, įskaitant esamas ligas ar nakties miego trukmę.
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