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TV3 naujienos > Žmonės

Atskleidė, nuo kurio amžiaus alaus reikėtų atsisakyti visam laikui: skaičius nustebins

2026-11-14 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Teigiama, kas sulaukus atitinkamo amžiaus alaus vartojimą žmonės turėtų nutraukti tam, kad sustabdytų jo daromą žalą sveikatai. Tokios nuomonės laikosi amerikiečių neurologas dr. Richardas Restakas, savo knygoje „Išsamus atminties vadovas: proto stiprinimo mokslas“ pristatęs amžių, nuo kurio reikėtų galutinai atsisakyti alkoholio.

Alus (nuotr. 123rf.com)

Teigiama, kas sulaukus atitinkamo amžiaus alaus vartojimą žmonės turėtų nutraukti tam, kad sustabdytų jo daromą žalą sveikatai. Tokios nuomonės laikosi amerikiečių neurologas dr. Richardas Restakas, savo knygoje „Išsamus atminties vadovas: proto stiprinimo mokslas“ pristatęs amžių, nuo kurio reikėtų galutinai atsisakyti alkoholio.

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Dr. Restakas tvirtina, kad vyresniame amžiuje alkoholio žala smegenims tampa ypač reikšminga, rašo ladbible.

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Alkoholio poveikis smegenims senstant

Savo knygoje neurologas atkreipia dėmesį į alkoholio poveikį neuronams – nervinėms ląstelėms, kurios atsakingos už atmintį, mąstymą ir kitus kognityvinius procesus.

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„Alkoholis yra labai silpnas neurotoksinas – jis kenkia nervinėms ląstelėms“, – rašo dr. Restakas, pabrėždamas, kad sulaukus 65-erių mūsų organizme neuronų natūraliai būna mažiau. Dėl to šiame amžiuje jų išsaugojimas tampa itin svarbus.

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Nors naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad visą gyvenimą prarandame vos 2–4 proc. neuronų, tačiau apsaugoti smegenis senstant – vis dar svarbi užduotis.

Kada rekomenduojama atsisakyti alkoholio?

Dr. Restako siūlomas konkretus grafikas – gana tvirtas:

Nuo 65 metų rekomenduojama ženkliai mažinti alkoholio kiekį;

Iki 70 metų – visiškai jo atsisakyti.

„Jei esate 65 metų ar vyresni, tvirtai rekomenduoju visiškai ir visam laikui atsisakyti alkoholio“, – rašo neurologas.

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Kodėl tai svarbu?

Viena iš pagrindinių priežasčių – demencijos rizika.

Alzheimerio asociacijos duomenys rodo, kad žmonės, kurie ilgą laiką vartojo per daug alkoholio, šia liga sirgo dažniau.

Kita rizika – kritimai. Apsvaigimas vyresniame amžiuje itin pavojingas: griuvimai gali baigtis sunkiais sužalojimais, o kai kuriais atvejais – ir mirtimi.

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