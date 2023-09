Šiandien ragina nenaudoti 1 populiaraus daikto: nustebsite, kodėl

Rugsėjo 22 dieną minima tarptautinė diena be automobilio. Šią dieną žmonės yra skatinami keliauti alternatyviomis transporto priemonėmis – pėsčiomis, dviračiu, paspirtuku ar viešuoju transportu, taip atkreipiant dėmesį į draugiškumą aplinkai. Anot eksperto, apsieiti be automobilio padeda išmaniosios technologijos – specialiai sukurtos programėlės leidžia matyti geriausią maršrutą keliaujant be automobilio.