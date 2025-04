Ši pilnatis smogs 3 Zodiako ženklams: nesakykite, kad neįspėjo

Ši pilnatis patekėjo Svarstyklių ženkle. Svarstyklės yra kardinalus oro ženklas, kurį valdo Venera – traukos, turto ir meilės planeta.

Štai ką žada astrologai – šiems Zodiako ženklams pilnatis Svarstyklių ženkle smogs stipriausiai, rašo bustle.com.

Avinas

Ši pilnatis bus sukrėtimų santykiuose laikas, dabar pirmame plane bus artimi ir brangūs tarpasmeniniai ryšiai. Tačiau svarbiausia, kad tarsi atsistosite prieš veidrodį ir pamatysite savo atspindį.

Kai užmezgate artimus santykius, dažnai susiduriate su problemomis, kurias kitu atveju lengvai ignoruotumėte, tačiau ši pilnatis privers problemų neignoruoti ir paskatins tvarkytis su įvairiomis žaizdomis. Tik taip galėsite sukurti gilesnį ryšį ir pasiekti pusiausvyrą santykiuose, kitu atveju santykiai gali nesusiklostyti.

Vėžys

Ši pilnatis gali būti tas metas, kai į paviršių iškils seni jausmai, netrūks abejonių dėl savo karjeros kelio ar graužaties dėl pėdsako, kurį palikote pasaulyje. Tačiau visa tai teks išjausti – tik taip su tuo galėsite kovoti.

Užuot bėgę nuo savo nesaugumo jausmo, skirkite sau laiko įsigilinti į šias jautrias vietas ir surasti pagrindinę priežastį.

Be to, balandžio 18 d. aistros ir veiksmo skatinama planeta Marsas baigs daugiau nei tris mėnesius trukusią kelionę per jūsų ženklą – taigi tai bus paskutinis svarbus energijos suaktyvėjimas.

REKLAMA

REKLAMA

Nors gali kilti įvairių jausmų ir nesklandumų, atgims jūsų vidinis lyderis, kuris padės kovoti už save ir nugalėti visas baimes.

Svarstyklės

Pilnatis jūsų Zodiako ženkle, o tai bus laikas, kai gali tekti patikrinti santykių dinamiką ir tvirtumą. Tačiau ši pilnatis, visų svarbiausia, skatins daugiausiai dėmesio nukreipti ne į kitus, o į save.

REKLAMA

Santykiai kartais gali atnešti širdgėlą, todėl per šią pilnatį į paviršių gali iškilti daugybė emocijų, ypač susijusių su meilės ir santykių reikalais. Tačiau svarbu įsidėmėti, kad esate pilnaverčiai vieni patys, nepriklausomai nuo to, ar turite kažką šalia savęs.

Jei dėl kažko jausitės pernelyg jautrūs ar neramūs, pasinaudokite tuo kaip katalizatoriumi apmąstymams apie save, užuot iškart pasimetę atsidūrę tokioje situacijoje.

Žinoma, yra daugybė priežasčių, dėl kurių jautrumas gali būti pateisinimas, tačiau bus naudingiau išsiaiškinti, kas tai sukelia, o ne pasiduoti jo įtakai.