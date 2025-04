Naglis Šulija įspėja 1 Zodiako ženklą: jūsų laukia lemiamas lūžis

Saulė toliau juda Avino ženklu ir šeštadienį vakare pereis į Jaučio ženklą. Saulė Avine – tai aktyvumas ir drąsa, Saulė Jautyje – tai ramus darbas ir praktiškas požiūris. Ką gi, pasidžiaugę tuo, kokie šaunūs esame, savaitės pabaigoje imsime galvoti, kokios apčiuopiamos naudos galima gauti.

Tik ką trečią ketvirtį pradėjęs Mėnulis Saulei nei padės, nei trukdys.

Tačiau Saulei padės Merkurijus – trečiadienį jis pereis iš Žuvų į Avino ženklą, pasidarys veiklus, drąsus ir kryptingas, todėl mielai ims gaivinti dalykinį gyvenimą – apie viską spręsime greitai, o kalbėsime drąsiai.

Venera kol kas bus Žuvyse. Iš pirmo žvilgsnio tai gerai, nes Venera Žuvyse yra ir meniška, ir bohemiška, ir kūrybinga. Tačiau ji visą laiką bus šalia Saturno, kuris ją užšaldys visiškai. Todėl ne, šią savaitę didelio meninio polėkio nebus, nors galima spėti, kad kuriantiems ledo skulptūras padėti gal ir gali. Panašiai ir su jausmais – žengti atgal ar net juos nutraukti būtų lengva ir paprasta, o puoselėti – sunku.

Drąsos pridės ir Marsas – penktadienį jis pagaliau pereis iš Vėžio ženklo į Liūtą. Į Vėžio ženklą jis įžengė pernai rugsėjo pradžioje, nužygiavo per visą ženklą, vėlyvą rudenį trumpam išėjo į Liūtą, apsisuko, grįžo į Vėžį, vėl apsisuko, pajudėjo pirmyn ir pagaliau pereis į Liūtą, po to Mergelę, Svarstykles ir nukeliaus tolyn.

Marsas Vėžyje yra ne tik silpnas, bet ir įtarus, geriausiu atveju – perdėm atsargus, todėl tikrai ne kovotojas. Atsigręžus atgal galima pastebėti, kad išties mūšių laukuose didelio masto veiksmų beveik nebuvo. Tačiau Marsas Vėžio ženkle mielai smūgiuoja iš saugaus atstumo, iš už kokios nors užuoglaudos. Ir ką gi – tokių efektingai televizorių ekranuose atrodančių, tačiau strateginei padėčiai nedaug įtakos turinčių smūgių buvo vis daugiau.

Dabar padėtis pasikeis – apdairumo bus daug mažiau, o noro kam nors iškaršti kailį – nepalyginamai daugiau. Ir svarbiausia – nestigs drąsos tai daryti.

Avinas

Energijos, veiklumo ir taip nestigo, o šią savaitę jo bus dar daugiau. Nuo savaitės vidurio suklestės jūsų dalykinės savybės, imsite labai mikliai tvarkyti dalykinius reikalus, vis daugiau bendrausite įvairiausiomis temomis ir būsite vis smalsesni. Savaitės pabaigoje pastebėsite, kad kuistis namų reikaluose jau darosi neįdomu, bet įdomios darosi sportinio stiliaus pramogos.

Jautis

Didžioji savaitės dalis praeis ramiai, be didesnių iššūkių arba svarbesnių darbų. Kitaip tariant, tai puikus laikas poilsiui ir kaupti jėgas bei mintis tam laikui, kai prireiks. Ko gero prireiks pačioje savaitės pabaigoje ir vėliau – tuomet energijos ims staigiai daugėti, tapsite kūrybiški ir veiklūs. Ir dar prasidės puikus metas imtis svarbių darbų arba pertvarkymų namie.

Dvyniai

Tam tikras lūžis įvyks savaitės viduryje – energijos daugės, tapsite dar drąsesni ir dar veiklesni, linkę prie tikslo žengti tiesiai, daug nesidairant. Darbai darbe menkai rūpės, tačiau vis didesnė sėkmė ims lydėti kolektyvinėje veikloje – bus svarbu susitikti su bendraminčiais, aptarti tai, kas visiems svarbu ir net nuveikti ką visiems svarbaus ir įdomaus.

Vėžys

Ta vidinė spyruoklė, nuo pereito rudens variusi vis kažkur pirmyn ir pirmyn, pagaliau atsileis. Niekur skubėti, su kažkuo ar dėl ko nors kovoti jau nebereikės, atslūgs ir sportinis entuziazmas. Tačiau pasidarys svarbu ne tai, kokie esate, o kokios naudos galite turėti. Ir prasidės ryžtinga veikla būtent šioje srityje. Nuo savaitės vidurio ims daugėti veiklos ir profesijos srityje.

Liūtas

Energijos tikrai nestigs, o savaitės pabaigoje paaiškės, kad darbe, profesijos srityje tikrai ne vienai dienai teks įtempti jėgas ir kaip reikiant padirbėti. O šios savaitės viduryje gali rastis su kelionėmis, užsieniu susijusių darbų bei reikalų. Atrodo, jie klostysis visai sėkmingai. Savaitės pabaigoje pajusite papildomą jėgų antplūdį ir norą griebti visas problemas už gerklės. Ir tai tik pradžia…

Mergelė

Ši savaitė gali būti be aiškios krypties ar be aiškesnio akcento. Aišku tik, kad maždaug savaitės viduryje tapsite dar veiklesni, linkę prie tikslo žengti tiesiai, veikti be didesnių skrupulų. Tačiau šis veiklumas darbams darbe gali ir neatsiliepti. Pačioje savaitės pabaigoje prasidės palankus metas tolimesnei kelionei arba dalykinei su užsieniu susijusiai veiklai.

Svarstyklės

Šią savaitę galimi keli akcentai. Pirma – palankus metas tvarkyti juridinius, teisinius reikalus, žinoma, jei tik reikia. Taip pat tai geras metas tartis ir susitarti dėl kažko. Nuo savaitės vidurio prasidės laikas, kai palanku užmegzti arba puoselėti jau esamus ryšius, pirmiausia dalykinius. Palankus metas užbaigti svarbesnius darbus profesijos srityje.

Skorpionas

Labai tikėtina, kad ši savaitė atneš nemažai nedidelių, tačiau gana svarbių darbų. Viską reikės daryti kantriai ir pareigingai, bet tai ir pavyks. Savaitės viduryje prasidės palankus laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo klausimais. Pati savaitės pabaiga apdovanos susitikimais ir parodys, kuriuos asmeninius ryšius palaikyti bei puoselėti reikia labiausiai.

Šaulys

Metas linksmas ir smagus – nestigs progų smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo, gražaus arba įdomaus. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba, taip pat vaikais, bet nebūtinai savais. Pati savaitės pabaiga atvers kelią kelionei, pirmiausia tokiai, kuri skatina guviai pajudėti, įtempti jėgas, bet kuri už tai atsidėkoja smagiais nuotykiais.

Ožiaragis

Darbe, profesijos srityje veiklos gali būti nedaug, vyraus įprasti darbai. Tačiau gali būti nemažai veiklos namie – palankus metas tvarkyti reikalus, susijusius su būstu ir nekilnojamuoju turtu apskritai, o nuo svaitės vidurio – ir dalykinius šeimos reikalus. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su būsto kūrimu. Palankus metas tvarkyti juridinius, teisinius reikalus – būsite diktuojančioji pusė.

Vandenis

Ši savaitė atneš daug judėjimo ir daug bendravimo, pirmiausia dalykinėmis temomis, bet ir visomis kitomis taip pat. Puikus laikas susitikti su draugais, artimaisiais, pabūti visiems kartu, aptarti tai, kas svarbu ir pan. Galimos trumpos išvykos, pirmiausia akiračiui plėsti. Pati savaitės pabaiga gali parodyti, kad santykiai su kai kuriais žmonėmis gali būti svarbesni už kitus.

Žuvys

Dabar bus svarbu ne kokie nuostabūs esate, o kokios apčiuopiamos naudos galite turėti. Veiklos šioje srityje gali būti nuo pat savaitės pradžios, tačiau jos viduryje pasidarys dar daugiau, čia būsite ir greiti, ir apsukrūs. Laikas, kai patinka sportinio stiliaus pramogos, eina į pabaigą, savaitės pabaigoje pasidarys įdomūs sveikatos, sveikatingumo klausimai. Juos plėtosite, gilinsite vėliau.