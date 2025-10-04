Šeštadienio horoskopas: šiandien duoti pažadai turėtų būti ištesėti

Duoti pažadai turėtų būti ištesėti, o trumpalaikiai užsiėmimai bus palankesni nei ilgalaikiai projektai. Poilsis ir sveikatinimosi ritualai padės atkurti jėgas bei sustiprinti vidinę pusiausvyrą. Venkite konfliktų ir skubos, nes ši diena prašosi ramybės ir susikaupimo.
AVINAS. Draugų ar bendraminčių rate gali iškilti pokalbių, kurie įkvėps permainoms. Bendri planai suteiks motyvacijos, bet nesistenkite visko įgyvendinti iš karto. Jūsų vaidmuo bendruomenėje šiandien ypač svarbus.
JAUTIS. Karjeros srityje gali pasirodyti naujų galimybių, bet verta rinktis atsargiai. Nedideli sprendimai šiandien turės ilgalaikį poveikį. Ramybė leis pamatyti tikrąją kryptį.
DVYNIAI. Šiandien norėsis praplėsti akiratį ar pasidomėti naujomis idėjomis. Mokymasis ar skaitymas suteiks įkvėpimo. Tik nespauskite savęs skubėti.
VĖŽYS. Finansiniai reikalai skatins labiau pasitikėti atsargumu nei rizika. Pasirinkę ramų kelią, išsaugosite saugumą. Vidinis balansas padės priimti tinkamus sprendimus.
LIŪTAS. Santykiuose bus svarbu išgirsti kitą pusę. Nedidelis kompromisas suteiks daugiau harmonijos. Kantrybė šią dieną taps jūsų stiprybe.
MERGELĖ. Darbo ritmas gali atrodyti lėtesnis, bet tai leis susitelkti į smulkmenas. Tvarkingai atliktos užduotys užtikrins pasitenkinimą. Sveikata primins apie poreikį ilsėtis.
SVARSTYKLĖS. Kūrybinės mintys bus ryškesnės, tačiau verčiau jas kaupti, o ne skubėti įgyvendinti. Maži malonumai suteiks džiaugsmo. Artumas su mylimais žmonėmis atneš ramybę.
SKORPIONAS. Namų aplinka skatins ramų laiką su artimaisiais. Nedidelės permainos padarys erdvę jaukesnę. Pokalbiai šeimoje padės išvengti įtampos.
ŠAULYS. Bendravimas gali atnešti vertingų idėjų. Geriau klausytis nei skubėti kalbėti. Net trumpas pokalbis suteiks naujos perspektyvos.
OŽIARAGIS. Šiandien vertėtų daugiau dėmesio skirti kasdienėms išlaidoms. Ramus požiūris padės išlaikyti stabilumą. Jausitės užtikrinčiau, jei tvarkysite reikalus be skubos.
VANDENIS. Jausitės gyvesni ir labiau matomi aplinkinių akyse. Tai tinkamas metas atsigręžti į savo tikslus ir juos apgalvoti. Vidinė ramybė padės atskleisti geriausią jūsų pusę.
ŽUVYS. Vidinis pasaulis skatins sulėtinti tempą. Poilsis ir tyla atneš daugiau nei aktyvi veikla. Pasitikėkite intuicija, ji šiandien ypač stipri.
Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.