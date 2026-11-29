Daugiau palankių galimybių gali atsiverti Vėžiams, Svarstyklėms, Skorpionams, Ožiaragiams, Žuvims ir Avinams, o Dvyniams, Šauliams bei Vandeniams vertėtų atsargiau vertinti finansinius ir asmeninius sprendimus.
Jeigu naktį sapnavote gyvatę, slaptą kambarį, užrakintą skrynią, gilų šulinį ar žmogų, kuris jums atskleidė paslaptį, tai gali simbolizuoti norą suprasti paslėptas aplinkybes, atsikratyti vidinio nerimo arba išsiaiškinti seniai rūpėjusį klausimą.
Palanku analizuoti sudėtingas situacijas, tikrinti dokumentus, konsultuotis, mokytis, spręsti šeimos klausimus ir užbaigti anksčiau pradėtus darbus. Taip pat verta skirti laiko dvasinei praktikai, savistabai ir nuoširdiems pokalbiams, tačiau svarbius naujus santykių įsipareigojimus bei rizikingus sprendimus geriau atidėti.
Šiandien palanki spalva yra perlamutrinė balta, palankus aksesuaras – nedidelis sidabrinis žiedas.
Lapkričio 29 dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų.
Horoskopai
AVINAS. Šiandien daugiau dėmesio gali pareikalauti šeimos reikalai, namai ir santykiai su artimaisiais. Gali paaiškėti senesnio nesutarimo priežastis arba atsirasti galimybė išspręsti ilgai atidėliotą buitinį klausimą. Profesinėje veikloje naudinga peržiūrėti pradėtus darbus ir pasiruošti artimiausios savaitės užduotims.
Finansiniuose reikaluose verta atidžiau įvertinti išlaidas būstui, remontui ar šeimos poreikiams. Santykiuose su artimaisiais svarbu nepasiduoti norui kontroliuoti kiekvieną situaciją ir išklausyti kitų nuomonę. Po pietų gali būti naudinga ramiai aptarti klausimą, dėl kurio anksčiau nepavyko susitarti. Vakare daugiau ramybės suteiks tvarkinga namų aplinka ir galimybė praleisti laiką su šeima.
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