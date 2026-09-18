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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

1 Zodiako ženklą žvaigždės apipils neįtikėtina sėkme: Naglis Šulija ragina ruoštis

2026-09-18 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 10:20
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Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

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Ši savaitė – tai prieš tai buvusios savaitės tęsinys arba tęsiniai.

Saulė tęs savo kelią Mergelės ženklu ir toliau mokys mus, kad reikia kreipti dėmesį į visokiausias smulkmenas, detales ir ypatybes. Viena vertus, tai puikus laikas visokiausioms ekspertizėms, analizei ir kruopštiems tyrimams, kita vertus, tai puikus laikas tiems, kurių veikla susijusi su tikslumu bei juvelyriniu kruopštumu, trečia vertus, ir visokiausioms priekabėms galimybės atsiveria kuo puikiausios. Kitaip tariant, viskas priklausys nuo to, kas ko norės.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus pratęs savo kelią Svarstyklių ženkle. Merkurijus svarstyklėse atsižvelgia į aplinkybes, asmenis, jų norus bei poreikius ir daugybę kitų dalykų. Tas atsižvelgimas užtrunka – čia jau nieko nepadarysi, tačiau randamas atsakymas būna pats teisingiausias ir būtent toks, koks tinka visiems. Vadinasi, dalykinis gyvenimas nebus labai spartus, tačiau reikalai bus tvarkomi apdairiai ir taip, kad nepatenkintų nebus.

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Gražuolė Venera tęs savo kelią Skorpiono ženklu. Būdama čionai, ji yra nepaprastai jausminga, aistringa, gali būti pavydi ir nepaprastai temperamentinga. Kitaip tariant, su jausmais bei asmeniniu gyvenimu susijusių aistrų bei ryškių spalvų tikrai nestigs. Ką gi, visuomenės kronika tikrai turės medžiagos, kuria mielai dalysis su mumis.

Kariūnas Marsas tęs savo kelionę Vėžio ženklu. Marsas Vėžyje – bailys, bet savo tikslo neatsisako. Dėl to Marsas Vėžio ženkle laikosi partizaninės taktikos – smogia iš pasalų, atsitraukia greitai, į atviras kovas nelenda. Tokie pavieniai smūgiai labai įspūdingai atrodo žiniasklaidos kanaluose, tačiau labai retai keičia kažką iš esmės. Kitaip tariant, tęsiasi laikas, kai mūšių laukuose kažko įspūdinga nebus, tačiau mus vis pasieks žinios apie tai, kad vyksta kažkas įspūdinga.

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