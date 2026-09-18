Penktadienio horoskopas: skubiai įspėja šiuos 3 Zodiako ženklus

Marsas keičia savo padėtį, todėl stiprėja emocinė reakcija į namų, šeimos, saugumo ir asmeninių ribų klausimus, o skuboti sprendimai šiandien lengviau kyla iš jausmo nei iš logikos. Lengviau šiandien gali būti Skorpionams, Vandeniams, Žuvims, Jaučiams, Vėžiams ir Liūtams.
Daugiau kantrybės gali prireikti Avinams, Dvyniams ir Svarstyklėms ten, kur tenka spręsti nepatogius klausimus arba prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių.
Jeigu naktį sapnavote gyvatę, užrakintas duris, seną namą, gilią upę ar paslaptingą nepažįstamąjį, tai gali rodyti vidinį pasiruošimą atsisveikinti su tuo, ko nebenorite neštis toliau.
Palanku užbaigti sudėtingesnius darbus, tikrinti dokumentus, tvarkyti finansinius klausimus, mokytis ir nuosekliai spręsti tai, kam reikia susikaupimo. Reklamoje bei susitikimuose verta kalbėti konkrečiai, o santykiuose ir ilgalaikiuose sprendimuose daugiau naudos duos atvirumas nei bandymas nutylėti nepatogią problemą.
Šiandien palanki spalva yra žalia. Palankus aksesuaras – sidabro spalvos apyrankė.
Horoskopai
Avinas
Viduje šiandien gali būti daugiau įtampos ir noro kuo greičiau suprasti, kas iš tiesų vyksta. Mintys gali krypti į klausimus, kuriuose trūksta kontrolės arba tenka pasitikėti kitu žmogumi. Gali tekti grįžti prie skolos, sutarties, draudimo, bendrų pinigų ar kito įsipareigojimo.
Darbo srityje geriau vengti rizikingų žingsnių ir prieš priimant sprendimą dar kartą patikrinti visas sąlygas. Finansiniuose reikaluose pravartu išsaugoti rezervą ir nesivelti į neaiškius pasiūlymus.
Santykiuose gali iškilti pavydas, nepasitikėjimas ar seniau nutylėtas klausimas, todėl verta kalbėti be kaltinimų. Daugiausia laimėsite, neskubėdami ir neleisdami vienai stipriai emocijai nuspręsti už jus.
Jautis
Viduje gali sustiprėti poreikis jausti aiškumą svarbiuose ryšiuose ir susitarimuose. Emocijos skatins stebėti, ar kitas žmogus iš tiesų daro tai, ką žada. Gali tekti tartis dėl bendro projekto, susitikimo, kelionės ar asmeninio sprendimo, kuriame reikalingas abiejų pritarimas.
Darbo srityje palanku bendradarbiauti ir ieškoti kompromiso, kuris neatima iš jūsų svarbiausių interesų. Finansiniuose reikaluose verta aiškiai susitarti, kas už ką moka ir už ką atsako.
Santykiuose nuoširdus pokalbis gali padėti atkurti artumą arba išsklaidyti nepagrįstas abejones. Tai viena palankesnių dienų svarbų klausimą spręsti kartu, o ne vieniems.
Dvyniai
Viduje gali jaustis daugiau nerimo dėl kasdienės tvarkos ir nebaigtų darbų. Mintys greitai šokinės nuo vienos užduoties prie kitos, todėl sunkiau išlaikyti vienodą tempą. Gali atsirasti netikėtas darbas, taisytina klaida, pasikeitęs susitikimo laikas ar reikalas, kurio nebuvote įtraukę į planus.
Profesinėje veikloje geriausiai seksis, išskaidžius didesnę užduotį į kelis konkrečius etapus. Finansiniuose reikaluose verta atidžiau sekti smulkias išlaidas ir sąskaitas.
Santykiuose nuovargis gali paskatinti pasakyti daugiau nei iš tiesų norėjote. Daugiau kantrybės prireiks būtent smulkmenose, nes jos šiandien lengviausiai išmuša iš ritmo.
Vėžys
Viduje gali atsirasti daugiau stiprių jausmų, kūrybiškumo ir noro gyventi ne vien pareigomis. Emocijos taps ryškesnės, todėl ir malonūs, ir nemalonūs išgyvenimai atrodys svarbesni nei įprastai. Gali atsirasti proga susitikti su jums patinkančiu žmogumi, užsiimti kūryba ar daugiau laiko praleisti su vaikais.
Darbo srityje pravartu pasitelkti vaizduotę ir ieškoti originalesnio būdo parodyti savo gebėjimus. Finansiniuose reikaluose galima leisti sau malonumą, tačiau geriau iš anksto nusistatyti išlaidų ribą.
Santykiuose trauka ir artumo poreikis gali sustiprėti, todėl nuoširdumas šiandien ypač svarbus. Tai viena palankesnių dienų pasitikėti kūrybine nuojauta ir tuo, kas iš tiesų džiugina.
Liūtas
Viduje gali sustiprėti noras daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir asmeniniam saugumui. Mintys gali krypti į gyvenamąją vietą, remontą, artimųjų poreikius ar sprendimą, kurį ilgai atidėliojote. Gali tekti pasirūpinti šeimos nariu, kažką pertvarkyti namuose arba išspręsti netikėtą buitinį klausimą.
Darbo srityje pravartu pirmiausia užtikrinti stabilų pagrindą ir tik tada imtis naujų užmojų. Finansiniuose reikaluose prasmingos gali būti išlaidos namams, kokybiškai technikai ar ilgiau naudojamam daiktui.
Santykiuose šeimos klausimai pareikalaus daugiau jautrumo, nes ne visi norės spręsti problemas jūsų pasirinktu tempu. Diena palanki stiprinti tai, kas suteikia jums tikrą saugumo jausmą.
Mergelė
Viduje gali atsirasti daugiau ryžto aiškiai išsakyti savo nuomonę. Mąstymas bus aštrus ir pastabus, tačiau kartu lengviau pastebėsite tai, ką kiti norėtų palikti tarp eilučių. Gali padaugėti žinučių, skambučių, dokumentų, trumpų kelionių ar pokalbių su artimais žmonėmis.
Darbo srityje palanku analizuoti, tikslinti, rašyti ir taisyti tai, kur ankstesnėmis dienomis liko neaiškumų. Finansiniuose reikaluose verta palyginti kainas ir sąlygas prieš priimant galutinį sprendimą.
Santykiuose per daug tiesus tonas gali užgauti, net jei jūsų mintis visiškai teisinga. Sėkmingiausiai seksis tiems, kurie sugebės tikslumą suderinti su taktu.
Svarstyklės
Viduje gali sustiprėti poreikis jaustis materialiai saugiai ir žinoti, kad jūsų pastangos nėra nuvertinamos. Mintys dažniau suksis apie pinigus, kainas, pajamas ir tai, kam iš tiesų verta skirti savo laiką. Gali tekti apsispręsti dėl pirkinio, kainos, atlygio arba būsimo finansinio įsipareigojimo.
Darbo srityje pravartu aiškiau įvertinti savo vertę ir nesutikti su sąlygomis vien todėl, kad nenorite konfliktuoti. Finansiniuose reikaluose šiandien saugesnis pasirinkimas gali pasirodyti vertingesnis už žadamą greitą pelną.
Santykiuose jautriau reaguosite į situacijas, kuriose atrodo, kad vienas žmogus duoda gerokai daugiau nei kitas. Daugiau kantrybės padės nepainioti momentinio nepasitenkinimo su ilgalaike problema.
Skorpionas
Viduje šiandien gali jaustis daugiau jėgos, ryžto ir noro pačiam nustatyti dienos kryptį. Emocijos bus labai aiškios, todėl sunkiau apsimesti, kad jums tinka tai, kas iš tiesų jau seniai vargina. Gali kilti noras pakeisti planus, priimti asmeniškai svarbų sprendimą arba pradėti pokalbį, kurį vis atidėliojote.
Darbo srityje palanku imtis iniciatyvos ir parodyti, kad gebate susitvarkyti su sudėtingesne atsakomybe. Finansiniuose reikaluose verta pasikliauti savo praktiniu vertinimu, tačiau vengti sprendimų vien iš užsispyrimo.
Santykiuose stiprus jūsų tonas gali būti suprastas kaip spaudimas, todėl svarbu išgirsti ir kitą žmogų. Tai viena palankiausių dienų ryžtingai pajudėti pirmyn, jei jėgą naudosite konstruktyviai.
Šaulys
Viduje gali norėtis daugiau tylos, poilsio ir mažiau išorinio triukšmo. Mintys gali grįžti prie senų situacijų, nebaigtų pokalbių ar klausimų, kuriuos norėjote pamiršti. Gali atsirasti noras išvalyti spintas, sutvarkyti senus dokumentus, užbaigti užsitęsusį reikalą ar tiesiog pabūti vieniems.
Darbo srityje palankiau užbaigti tai, kas jau pradėta, nei skubiai imtis naujos krypties. Finansiniuose reikaluose verta peržiūrėti pasikartojančias išlaidas ir atsisakyti to, ko nebenaudojate.
Santykiuose artimam žmogui pravartu paaiškinti, kad jūsų tylėjimas nebūtinai reiškia nepasitenkinimą. Diena taps lengvesnė, jei leisite sau atsitraukti nuo to, kas nėra skubu.
Ožiaragis
Viduje gali atsirasti daugiau noro žvelgti į ateitį ir ieškoti žmonių, su kuriais verta siekti bendrų tikslų. Mąstymas padės aiškiau atskirti perspektyvią idėją nuo tokios, kuri tik gražiai skamba. Gali pasirodyti naudinga pažintis, rekomendacija, kvietimas arba žmogus, galintis padėti pajudinti svarbų projektą.
Darbo srityje palanku tartis su komanda ir planuoti kitus veiklos etapus. Finansiniuose reikaluose daugiau naudos gali suteikti ilgalaikis planas nei greitas ir neaiškus pelnas.
Santykiuose draugystė ir bendras požiūris į ateitį šiandien taps svarbesni už gražius pažadus. Tai gera diena investuoti laiką į žmones ir tikslus, kurių vertė išlieka ilgiau.
Vandenis
Viduje gali sustiprėti ambicija ir noras aiškiau parodyti savo gebėjimus. Mintys taps kryptingesnės, todėl lengviau nuspręsite, kuriam tikslui verta skirti daugiausia dėmesio. Gali tekti pristatyti rezultatą, kalbėtis su vadovu, klientu ar žmogumi, nuo kurio sprendimo priklauso jūsų tolimesni planai.
Darbo srityje palanku imtis didesnės atsakomybės ir remtis konkrečiais rezultatais. Finansiniuose reikaluose verta galvoti apie sprendimus, kurie ilgainiui padeda didinti pajamas ar profesinį stabilumą.
Santykiuose svarbu neleisti darbui užimti visos dienos ir palikti laiko artimiems žmonėms. Tai viena palankesnių dienų sustiprinti savo reputaciją ramiais, aiškiais veiksmais.
Žuvys
Viduje gali atsirasti daugiau noro suprasti, kur link iš tiesų judate. Mintys skatins ieškoti platesnio požiūrio, mokytis, planuoti keliones ar kalbėtis su žmogumi, turinčiu daugiau patirties. Gali pasirodyti naudinga informacija, pasiūlymas ar idėja, kuri pakeičia jūsų požiūrį į ankstesnę problemą.
Darbo srityje palanku gilinti žinias, mokytis ir ruoštis didesniam žingsniui ateityje. Finansiniuose reikaluose prasmingos gali būti išlaidos mokslui, kelionei ar tam, kas plečia jūsų galimybes.
Santykiuose bendras požiūris į gyvenimą ir atviras pokalbis apie ateitį gali suteikti daugiau artumo. Tai viena palankesnių dienų pažvelgti toliau už šiandienos rūpesčius ir nusibrėžti aiškesnę kryptį.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.
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