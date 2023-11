Šeima sukrėsta: garsus 42-ejų šokėjas rastas negyvas

„Šok su žvaigžde“ čempiono kūnas pirmadienio rytą buvo rastas jo gimtajame Ostrolenkos mieste esančiame viešbutyje.

Profesionalaus šokėjo mirties priežastis kol kas nepatvirtinta, dabar vyksta tyrimas mirties priežasčiai nustatyti, rašo mirror.co.uk.

„Užfiksavome 42 metų vyro mirtį viename iš Ostrolenkos viešbučių. Policijos pareigūnai kartu su prokuroru atlieka tyrimą. Taip pat aiškinamasi vyro mirties priežastis“, – po tragiškos žinios žiniasklaidai sakė Ostrolenkos policijos pareigūnas Tomaszas Zeranskis.

Gerbėjai gedi profesionalaus šokėjo

2008-2010 metais C. Olszewskis filmavosi „Dancing With the Stars“ laidose ir septintajame sezone kartu su Magdalena Walach, lenkų kino ir teatro aktore, laimėjo „Crystal Globe“ apdovanojimą.

Talentingas profesionalus šokėjas laidose pasirodė su Anna Popek, Anna Nowak-Ibisz, Grazyna Wolsczak ir Dorota Zawadzka.

Po žinios apie jauno vyro mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos iš velionio talento gerbėjų.

„Nusiminiau išgirdęs liūdnas naujienas apie Cezary Olszewskį. Jis buvo tikras talentas. Kokia didžiulė netektis šokių industrijai“, – „X“, buvusiame „Twitter“, rašė vienas gerbėjas.

„Negaliu patikėti, kad Cezary Olszewskis mirė. Jis buvo toks jaunas, tik 42 metų“, – dalinosi kitas.

„Pirmiausia Matthew Perry, o dabar Cezary Olszewskis. Dievas ikrai per anksti pasiima gerus žmonės. Siunčiu palaikymą jo gedinčiai šeimai“, – „X“ rašė kitas gerbėjas.

Pranešama, kad po jauno vyro mirties našle liko jo žmona Aneta Gworys, kurią jis vedė prieš penkerius metus. Tačiau pora niekada viešai nieko neskelbė apie savo santykius.