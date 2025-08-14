Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tomas Godliauskas: Lietuva yra pajėgi pasigaminti minas pati, užsienio partneriai – nebūtini

2025-08-14 13:13 / šaltinis: BNS
2025-08-14 13:13

Krašto apsaugos ministras Tomas Godliauskas teigia, kad Lietuvos gamintojai yra pajėgūs patys pagaminti minas, tam nereikia ieškoti užsienio partnerių.

Mina (nuotr. SCANPIX)

Krašto apsaugos ministras Tomas Godliauskas teigia, kad Lietuvos gamintojai yra pajėgūs patys pagaminti minas, tam nereikia ieškoti užsienio partnerių.

1

„Mina nėra labai sofistikuotas kinetinis įtaisas. Minos pagaminimui Lietuva iš principo (yra pajėgi – BNS), net ir mūsų kaimynai estai ir daugelis kitų gamina“, – ketvirtadienį spaudos konferencijos metu sakė T. Godliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Minas mes galime pilnai gaminti čia Lietuvoje – nuo korpuso iki sprogstamosios medžiagos ir sprogdiklių, sujungus viską būtent čia, neieškant kažkokių partnerių arba kažkokių elementų iš išorės“, – pridūrė jis.

Įsigyti ir gaminti priešpėstines minas Lietuvą kol kas riboja tai, kad dar nėra pasibaigusi išstojimo iš jas draudžiančios Otavos konvencijos procedūra, pilnai iš susitarimo Lietuva pasitrauks metų pabaigoje.

Tokie ribojimai negalioja prieštankinėms minoms. Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), jų ir artilerijos sviedinių Lietuva įsigijo už beveik 11 mln. eurų (be PVM).

„(Lietuvos – BNS) pramonė tokį pajėgumą yra. Dabar konkretizuoti, kiek įmonių ir kas galėtų prisijungti, tai dabar neįvardinsiu, bet viena aišku, didžiulis noras yra, kad tai būtų mūsų gynybos pramonės sudėtinė dalis“, – sakė T. Godliauskas.

Lietuva gynybos linijos, skirtos saugoti šalies sieną, išvystymui per dešimtmetį numačiusi skirti 1,1 mlrd. eurų, iš jų didžioji dalis – 800 mln. eurų – numatyta minų įsigijimui.

Kaip liepos pabaigoje skelbė BNS, KAM konsultuojasi dėl minų gamybos Lietuvoje su vietos įmonėmis, maždaug penkios jų yra išreiškusios susidomėjimą šalyje gaminti minas ar jų dalis.

Verslininkai BNS teigia, kad iš valdžios reikia aiškumo dėl užsakymų dydžių, nes, norint vystyti šiuos pajėgumus, reikalingos investicijos. Jie taip pat kalba, kad nors Lietuvoje minas gaminti įmanoma, dalį jų komponentų reikėtų vis tiek atsigabenti iš užsienio, problemų gali kelti ir Lietuvoje pagamintos produkcijos sertifikavimas.

