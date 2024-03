Santykių ekspertas atskleidė, kada padaugėja skyrybų: tai nesusiję su išlindusia saule ir sutrumpėjusiais moterų sijonais

Skyrybos populiarios ne tik tarp žvaigždžių

„Vienos ryškiausių arba paskutinės skyrybos apie kurias skaitėme ir rašėme buvo daininko Donato Montvydo skyrybos, Gedvydo Vainausko ir jo žmonos Iliuminatos skyrybos ir pačios šviežiausios – Mazalų skyrybos“, – teigė portalo tv3.lt rubrikos „Žmonės“ redaktorė Karina Pukaitė.

Ji stebisi, kad Lietuvoje apie skyrybas žvaigždės kalba kaip į burnas vandens prisisėmę. Atvirauja tik tada, kai prasideda pykčiai, barniai ir turtų dalybos.

„Dažniausiai būna taip, kad žinomi žmonės mėgsta kalbėt apie savo veiklą, apie asmeninį gyvenimą, kai yra kuo pasidžiaugti, o skyrybos lieka tokia tema, kuri yra kaip ir nutylima. Paskelbiamas faktas ir, kaip mėgstame sakyti, užsitveria tylos siena“, – pabrėžė K. Pukaitė.

Tačiau šis, daugeliui greičiausiai ne visai malonus procesas, pastaruoju metu neaplenkia ir bemaž pusės susituokusių Lietuvos šeimų. Vyrai ir žmonos masiškai neša į teismus pareiškimus ir pradeda skyrybų procesus.

„Numeris vienas, tai – emocinis atšalimas, charakterių netyrinėjimas ir elementarių psichologinių žinių trūkumas bei nesuvokimas, kad santykiai, meilė ir aistra baigiasi ir reikia pradėti dirbti. O vat dirbti mes lietuviai – nemokam“, – skyrybų priežastis vardijo psichologas Darius Ražauskas.

Atskleidė, kada poros skiriasi dažniausiai

Santykių ekspertai paskaičiavo, kad net yra mėnesiai, kai poros ir šeimos nebenori kartu gyventi. Ir tai visai nesusiję su išlendančia saule, sutrumpėjusiais moterų sijonais ir kitais afrodiziakais.

„Yra sezoniškumas, sausis yra čempionas, nes daugelis porų galvoja, kad per šventes dar negadinkime vieni kitiems nuotaikų, pabandykime susitaikyti, gal mes susiderinsim ir tada jau sausį stebimas tas šuolis. Toliau – kovas ir rugpjūtis, tai šie mėnesiai užima 2–3 vietą“, – dėstė D. Ražauskas.

Problemos, kodėl skiriasi žvaigždės ir kitos Lietuvos poros – pačios įvairiausios, bet viena pagrindinių – lovos reikalai ir labai greitas gyvenimo tempas.

„Tu 8 valandas dirbi, 8 miegi, o per kitas sekančias turi rasti laiko vaikams, draugams, laisvalaikiui ir partneriui, o kai sako, kad mes su žmona nuėjom su draugais, tai ir nuėjot jūs su draugais, laiką intymiam bendravimui reikia išskirt, nes visos gyvenimo dalys stengsis iš jūsų atimti tą laiką“, – patarė poras konsultuojantis D. Ražauskas.

Jei nebelieka laiko dviese pasislėpti po antklode ar kitoje intymioje vietoje, dar nereiškia, kad kaltas tik šio saldaus vaisiaus trūkumas.

„Sunkiausias iššūkis poroje – išlaikyti bendravimą, jei tas bendravimas ima strigti, tai tada sutrinka lytinis gyvenimas, reikia išlaikyti labai adekvatų ir nuoširdų bendravimą, tada ir lytiniai santykiai bus geri, tai yra būdas išlaikyti aistrą, trauką. Tai [reikia] kiekvieną dieną dirbti, kad jūsų bendravimas būtų kuo geresniame lygyje“, – tikino urologas Robertas Adomaitis.

Psichologai: mokslas turi atsakymus

Daugelis porų galvoja, kad, jei jau atėjo meilė, tai tie drugeliai pilve skraidys visą gyvenimą. Bet vieną dieną atsibunda ir supranta, kad praėjusią naktį miegojo po atskiromis anklodėmis ir skirtinguose lovos kraštuose.

„Auksinis klausimas: kaip tą meilę kūrenti ir mokslas čia turi atsakymus, bet reikia suprasti, kad kiekviena pora yra unikali ir problemos unikalios. Tačiau yra bendros taisyklės, kad meilę reikia kurstyti per komplimentus, dovanėles, mažus siurprizus be progos, labiausiai santykiai veikia be progos“, – pabrėžė santykių konsultantas D. Ražauskas.

Todėl, jei nenorite skirtis, tai apie tai turite galvoti dar gyvenant meilėje ir aistroje, nes pamiršus į miegamojo ir aistros laužą įmesti gerai degančių anglių, galite naujos liepsnos nebeįžiebti net su pačiais geriausias įnagiais ir kitais instrumentais.

„Įžangos reikalingos, nes pagrindinis žmonių lytinis organas yra smegenys. Lytiniai santykiai yra bendravimo funkcija, nes mes šiais laikais retais susilaukiame vaikų, tai smegenims reikia nusiteikti, nes kuo geriau smegenys nusiteiks, tuo bus geresnis lytinis pasitenkinimas“, – seksualinės medicinos gydytojas R. Adomaitis.

Skyrybų bylos koziris – nevykęs seksas

Būna, kad dar susitaikymo vilties kamuojamam vyrui jų antros pusės rėžia labai baisią frazę, kuri užgesina bet kokį norą taikytis ir toliau kūrenti šeimos židinį.

„Skyrybų procese yra labai užtikrintas būdas, kaip atsisveikinti su vyru, tai pasakyti, kad jis nevykęs lovoje ir niekados nebuvo ten sėkmingas, moterys tai žino ir tai yra žiaurus argumentas, ir linkėjimas vyrui neprivesti moters iki tokios būsenos“, – teigė R. Adomaitis.

Advokatė Rasa Stankauskienė per savo teisininkės ir skyrybų bylų praktiką matė įvairiausio plauko skyrybų, o pačios skaudžiausios būna tos, kuriose poros nori viena kitai pridaryti įvairiausių problemų ir nesiskiria gražiuoju.

„Daugeliu atveju yra pasiekiami rezultatai, jeigu šalys turi noro tartis, o jei tai – sudėtinga procedūra, ginčas vystosi kelis metus ir net mes, advokatai, to nerekomenduojame, nes tai labai brangu ir emociškai sunku. Žmonės net suserga įvairiomis ligomis, tai – sunkus procesas“, – tvirtino R. Stankauskienė.

Tyliai pareiškimus į teismą padavusios poros pradeda tikrą karą. Dėl pačių smulkiausių savo griaunamo šeimyninio gyvenimo detalių.

„Esminiai nesutarimai, tai – vaikai, jų išlaikymas, bendravimo tvarka, o daugiausiai emocijų sukelia turto dalybos. Jeigu ten įsipina neištikimybės faktai, turto nuslėpimo faktai, nusikalstama veika, tai tada kyla dideli ginčai, ypač dėl turto dalybų“, – vardijo advokatė.

Laidą „TOP 3“ žiūrėkite pirmadieniais–ketvirtadieniais, 21 val. tik per TV3.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TOP 3".