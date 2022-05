Rusijos žvaigždžių prabanga byra į šipulius: lieja „ašaras“ ir pripažįsta, kad bijo gyventi skurde

Tie Rusijos menininkai, kurie koronaviruso epidemijos metu skundėsi mažomis pajamomis, dabar taip pat išgyvena sunkų laikotarpį dėl Rusijos Federacijai įvestų sankcijų dėl agresijos Ukrainos teritorijoje.

Smarkiai sumažėjo koncertų ir įmonių renginių užsakymų, o kartu su jais sumažėjo ir paslaugų kainos. Putino Rusijos žvaigždės pradėjo skaičiuoti pinigus, rašo unian.net.

Jana Rudkovska

Prie prabangos pripratusią menininkę gerbėjai pastebėjo prekybos centre prie ekonominės klasės baldų ekspozicijų. Žinoma, centras aptarė faktą, kad Rudkovska pradėjo taupyti, tačiau pati garsenybė savo finansinės padėties nekomentavo.

Olga Buzova

Projekto „Namas-2“ žvaigždė padarė puikią vokalo karjerą. Už savo pasirodymus ji ėmė milijonus, bet ir išleido daug. Žinoma, kad tik vienas dekoracijų saugojimui skirtas sandėlis Olgai per mėnesį kainuoja 300 tūkstančių rublių.

Tačiau dabar jos pajamos nebėra tokios kaip anksčiau. Dainininkė bijo skurdo. „Jokiu būdu negaliu sau leisti gyventi skurde. Aš visada dirbsiu. Ir jei reikės dirbsiu padavėja, man tai ne problema. Ir aš niekada nebuvau išlaidi“, – viename iš savo interviu prisipažino žvaigždė.

Filipas Kirkorovas

Ne paslaptis, kad šis plunksnų, kalnų krištolų, blizgučių mėgėjas niekada negailėjo investicijų į savo išvaizdą. Pavyzdžiui, neseniai per savo 55-ąjį gimtadienį jis scenoje pakeitė per 20 kostiumų. Ekspertai apskaičiavo, kad tai dainininkui galėjo kainuoti 400 milijonų rublių. Po to, matyt, prireikė „susiveržti diržą“.

„Laikmetis verčia taupyti. Sumažinau didžiulę komandą, liko tik keturi žmonės – tikri bendraminčiai“, – savo koncerte kalbėjo Putino šalininkas.

Sergejus Zverevas

Žvaigždę šokiruoja didelės kainos ir sumažėjusi jo paslaugų paklausa rinkoje, todėl jis uždaro grožio salonus Maskvoje.

„Nuoma Maskvoje yra labai brangi. Tai tiesiog nerealu! Dabar, kiek pažįstu kolegas, visi yra tokioje situacijoje, ne tik aš. Daugelis dizainerių, pavyzdžiui, uždarė savo ateljė ir bando kurti namuose.

Kaip ir jie, suprantu, kad dabar nieko atidarinėti nereikia. Taip, ir dauguma mano klientų išvyko į užsienį. O tie, kurie liko, dabar neturi ką veikti“, – piktinosi įtūžęs menininkas.

Dabar jis užsidirba koncertuodamas įmonių vakarėliuose, deja, jų nėra tiek daug, kaip anksčiau.