Norėjo pasisakyti apie Ukrainą, bet supainiojo valstybes – internautus prajuokino Busho klaida

„Palyginimui, Rusijos rinkimai yra surežisuoti. Politiniai oponentai arba įkalinami, arba kitaip eliminuojami nuo dalyvavimo rinkimų procese. To rezultatas – stabdžių ir pusiausvyros nebuvimas Rusijoje ir vieno žmogaus sprendimas pradėti visiškai nepagrįstą ir žiaurią invaziją į Iraką“, – trečiadienio kalboje Dalase, Teksase, sakė G. W. Bushas.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX