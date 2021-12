Ruduoja ir džiūva naminių augalų lapai? Štai, kas padės

Priešingai populiariems įsitikinimams, kai kuriuos kambarinius augalus lengva prižiūrėti ir jie gali klestėti keletą metų, jei tai daroma teisingai. Jei jie bus patalpinti netinkamoje aplinkoje arba prastai laistomi, jie gali susidurti su keliomis problemomis, rašoma express.co.uk.

„Dažniau nei bet kada anksčiau auginame augalus namuose. Mums visiems patinka atsinešti dalį gamtos į savo namus. Nors visi norime, kad mūsų augalai namuose būtų sveiki, kartais gali būti sunku tiksliai diagnozuoti, ką jūsų kambarinis augalas bando jums pasakyti. Žiemą įjungę šildymą pamirštame papildomai pasirūpinti savo kambariniais augalais.

Tačiau dažniausiai žiemą pagrindinės kambarinių augalų žalos priežastys yra perlaistymas, svyruojančios temperatūros ir skersvėjai. Jei jūsų augalas pradeda ruduoti arba pradeda kristi lapai, pasižiūrėkite į laistymo režimą ir patikrinkite kambario temperatūrą bei skersvėjus. Įsigydami kambarinius augalus būtinai perskaitykite visas etiketes, nes jose paprastai nurodoma, kaip dažnai juos reikia laistyti“, – pasakoja ekspertas Liamas Lappingas.

Dažniausios problemos

Dažnos problemos yra lapų deformacija ir tamsios dėmės ant lapų. Anot Liamo, tamsios dėmės ant lapų gali būti grybelio požymis.

„Jei ta dėmė yra balta arba šiaudų spalvos, greičiausiai taip yra dėl to, kad kambarys yra per šaltas arba netgi laistote per šaltu vandeniu. Kad tai ištaisytumėte, apsvarstykite galimybę perkelti augalą į šiltesnę vietą, ypač žiemos mėnesiais. Kai laistyti kambarinius augalus, prieš naudojimą leiskite vandeniui sušilti iki kambario temperatūros“, – aiškina jis.

Jei kambarinis augalas laistomas nereguliariai, savininkai gali pastebėti lapų deformaciją.

„Jei jūsų kambarinio augalo lapai susiraukšlėję arba susitraukę, tai dažniausiai lemia nereguliarus laistymas naujų lapų augimo laikotarpiais. Jei lapai pradeda riestis, pabandykite perkelti augalą į šiltesnę vietą. Jei manote, kad reikia pakeisti dirvą ar persodinti kambarinį augalą, pažiūrėkite į jo lapų galiukus. Jei galiukai atrodo nuvytę, jūsų augalas negauna jam reikalingų maistinių medžiagų“, – nurodo jis.

Žiemą kambarinių augalų lapai taip pat gali gelsti. Nors tai visiškai normalu kai kuriems augalams, tačiau kitiems gali reikšti dideles problemas. Liamas rekomendavo patikrinti šaknis, ar jos per šlapios, ar per sausos, ir atitinkamai laistyti.

„Be to, patikrinkite, ar šaknys neužpildo vazono, ir atitinkamai persodinkite. Svarbu užtikrinti, kad jūsų kambariniai augalai klestėtų, perkeliant juos į palankias sąlygas. Įsitikinkite, kad jie nėra tiesioginiuose saulės spinduliuose ar skersvėjyje“, – nurodo specialistas.