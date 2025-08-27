Princesė pirmą kartą prabilo apie skaudžią vaikystės tragediją: negali pamiršti

Interviu metu ji atvirai prisipažino, kad ši patirtis – viena skaudžiausių jos gyvenime. Tačiau iš netekties gimė ir asmeninė misija – išgelbėti kuo daugiau gyvybių, rašoma unian.net.
Skaudi vaikystės patirtis
Prancūzijos spaudai princesė papasakojo apie nelaimę, įvykusią dar tuomet, kai ji buvo vaikas.
„Kai buvau vaikas, mano pusbrolis Richardas nuskendo upėje. Jam buvo tik penkeri metai. Tai buvo tikras smūgis visai šeimai. Esu įsitikinusi, kad toks skausmas niekada nepraeina“, – sakė ji interviu „Ouest-France“.
Ši tragedija giliai įsirėžė į atmintį ir tapo priežastimi, kodėl ji visą gyvenimą jautė ypatingą dėmesį saugumui vandenyje.
Fondas, gelbstintis gyvybes
Asmeninė patirtis kartu su ilgamete sportine karjera paskatino Charlene 2012 m. įkurti labdaros fondą. Jo tikslas – mokyti vaikus plaukti bei didinti saugumą vandenyje.
„Vanduo gali teikti džiaugsmo, bet tuo pačiu metu jis yra negailestingas. Net ir patyrę plaukikai nėra apsaugoti nuo pavojų.
Kita vertus, vaikai gali nuskęsti tiesiogine prasme per kelias sekundes, ir tai dažnai vyksta tyliai, be riksmų ar taškymosi“, – pabrėžė princesė.
Šiandien fondo programos vykdomos daugiau nei 45 pasaulio šalyse.
„Jokia šeima neturėtų patirti tokio sielvarto, kokį patyrė manoji. Aš naudoju savo patirtį, kad išgelbėčiau kitus“, – teigia Charlene.
Kas ji yra – princesė Charlene?
Charlene Lynette Wittstock gimė Zimbabvėje, vėliau augo Pietų Afrikoje. Ji – buvusi profesionali plaukikė, atstovavusi Pietų Afrikos nacionalinei komandai tarptautinėse varžybose ir dalyvavusi 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse.
Sportas tapo priežastimi, dėl kurios ji susipažino su būsimu vyru – Monako princu Albertu II. Pora pirmą kartą susitiko 2000 m. Monake vykusiose varžybose, o 2011 m. jų vestuvės tapo vienu ryškiausių dešimtmečio socialinių įvykių.
Po vestuvių ji gavo Monako princesės titulą ir aktyviai įsitraukė į labdarą. 2014 m. gruodžio 10 d. Charlene ir Albertas II susilaukė dvynių – sosto įpėdinio Jacques ir jo sesers Gabriellos.
Sielvartas paskatino ją užsiimti labdara ir kovoti už gyvybių išsaugojimą vandenyje.
