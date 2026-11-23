Leidinyje „The Spruce“ aiškinama, kodėl genėjimo laikas svarbus sveikam augalų augimui ir gausiam žydėjimui. Taip pat pateikiama, kuriuos krūmus verta genėti prieš žiemą, o kuriuos geriau palikti ramybėje iki pavasario.
Kada genėti krūmus – klausimas, į kurį nėra vienareikšmio atsakymo. Kai kurie specialistai rekomenduoja tai daryti žiemos pabaigoje arba ankstyvą pavasarį. Daugeliu atvejų šis laikotarpis tinkamas stipresniam genėjimui, augalų lajos formavimui ir naujų ūglių augimo skatinimui.
Išimtis – krūmai, žydintys ant senų šakų. Juos reikėtų genėti iškart po žydėjimo. Vis dėlto kai kurių kitų rūšių krūmus naudinga genėti ir rudenį, dar prieš prasidedant žiemai.
Kodėl genėjimo laikas gali pagerinti arba pabloginti krūmų būklę?
Krūmų genėjimas prieš žiemą turi ir privalumų, ir trūkumų. Viskas priklauso nuo augalo rūšies ir jo augimo ypatumų.
Krūmai, žydintys ant senų šakų, pavyzdžiui, didžialapės hortenzijos ir alyvos, jau būna suformavę žiedinius pumpurus. Todėl rudenį juos genint kitą sezoną gali būti mažiau žiedų.
Daugumos kitų krūmų, įskaitant visžalius ir žydinčius ant jaunų ūglių, genėjimą geriau atidėti iki žiemos pabaigos arba ankstyvo pavasario. Tuomet, augalams pabudus iš ramybės periodo, skatinamas naujų pumpurų formavimasis.
Greitai vasarą augančius arba reguliariai genimus žydėjimui skatinti krūmus galima genėti ir prieš žiemą. Tai padeda jiems sveikiau augti kitą sezoną. Išsikeroję, netaisyklingos formos krūmai yra labiau pažeidžiami vėjo, ledo ir sniego, todėl rudeninis genėjimas gali padėti jiems tapti kompaktiškesniems ir sumažinti šakų lūžimo tikimybę.
Greitai augantys augalai numetę lapus gali atrodyti netvarkingai. Pašalinus perteklinius ūglius, į krūmo vidų patenka daugiau šviesos ir oro. Grybelinėms ligoms jautrių krūmų genėjimas ir augalinių liekanų pašalinimas taip pat padeda sumažinti ligų sukėlėjų peržiemojimo riziką.
Svarbu tinkamai prižiūrėti augalus, kol jie pereina į ramybės būseną. Per anksti genint galima paskatinti naujų ūglių augimą, tačiau jie būna pernelyg gležni, kad atlaikytų žiemos šalčius. Dėl to pavasarį gali prireikti papildomos priežiūros.
6 krūmai, kuriuos verta genėti prieš žiemą
Šluotelinės ir šviesiosios hortenzijos. Šios hortenzijų rūšys žydi ant tais pačiais metais išaugusių ūglių. Joms naudinga suteikti kompaktišką formą, ypač regionuose, kur žiemos būna atšiaurios.
Vitexas (vienuolio pipiras). Šis greitai augantis krūmas per metus gali paaugti iki 90 cm. Jį galima formuoti kaip nedidelį medelį. Pašalinkite perteklinius ūglius, augančius iš lajos vidaus, kad pagerėtų apšvietimas ir oro cirkuliacija.
Lanksvos. Šis greitai augantis krūmas per metus gali paaugti iki 60 cm, o jo šakos tankiai šakojasi. Anksti pavasarį žydinčias lanksvas reikėtų genėti tik joms nužydėjus. Vasarą žydinčių rūšių ūglius galima patrumpinti maždaug trečdaliu, kad į krūmo vidų patektų daugiau šviesos ir oro.
Bijūnai. Nors botaniškai tai žoliniai daugiamečiai augalai, bijūnai dažnai kenčia nuo lapų dėmėtligės ir miltligės. Prieš žiemą jų stiebus reikėtų nupjauti, paliekant 5–8 cm aukščio dalį virš žemės. Taip sumažinama tikimybė, kad augalų liekanose peržiemos kenkėjai ir ligų sukėlėjai. Taip pat būtina surinkti aplink kerą esančias augalų liekanas.
Visterijos. Nors botaniškai tai vijokliniai augalai, visterijas galima formuoti ir kaip krūmus. Jos žydi ant šoninių ūglių. Augalui perėjus į ramybės būseną, ilgus ūglius galima patrumpinti, paliekant 2–3 pumpurus nuo pagrindinio ūglio ar kamieno.
„Knock Out“ grupės rožės. Skirtingai nei daugelis kitų rožių, šios veislės žydi ant einamaisiais metais išaugusių ūglių. Ilgus, plonus stiebus galima patrumpinti maždaug trečdaliu. Taip krūmas taps kompaktiškesnis ir atsparesnis vėjui, sniegui bei plikledžiui.
3 krūmai, kurių geriau negenėti iki pavasario
Kai kuriuos anksti žydinčius krūmus geriau palikti ramybėje ir palaukti, kol po žiemos jie pradės busti. Taip galima paskatinti gausesnį žydėjimą vėlyvą pavasarį ir vasarą.
Visžaliai augalai yra jautresni žiemos pažeidimams, todėl jų genėjimą taip pat vertėtų atidėti iki pavasario, kol pasirodys nauji ūgliai.
Buksmedžiai. Genint augalą pradėjus augti pirmiesiems pavasariniams ūgliams, galima nukreipti jo augimą norima kryptimi visam sezonui. Vasarą gali prireikti tik šiek tiek pakoreguoti formą.
Bugieniai. Juos geriausia formuoti pavasarį, dar prieš pasirodant naujiems ūgliams. Vasarą, kai stiebai sutvirtėja, galima atlikti lengvą korekcinį genėjimą. Tačiau rudeninis genėjimas gali sumažinti žydėjimą ir uogų derlių.
Raudonžieviai sedulai. Prieš stipriau genint šiuos krūmus, reikėtų leisti jiems subręsti trejus ar ketverius metus. Seniausius ūglius galima nupjauti beveik iki žemės žiemos pabaigoje arba ankstyvą pavasarį.
Ryškiai raudoną spalvą įgauna jauni stiebai, todėl subrendusį krūmą rekomenduojama atjauninti, pašalinant iki trečdalio seniausių šakų. Tai paskatins naujų ūglių augimą, kol augalas dar yra ramybės būsenoje.
Kaip prižiūrėti krūmus jų stipriai negenint?
Ne visus krūmus reikia kasmet stipriai genėti. Tačiau pašalinus atžalas, nudžiūvusias, ligotas ar besikryžiuojančias šakas, galima pagerinti augalo būklę ir paskatinti sveikesnį augimą.
Tokį sanitarinį genėjimą galima atlikti bet kuriuo metų laiku, atsižvelgiant į augalo rūšį ir oro sąlygas.
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