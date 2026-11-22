Lapkritis žymi tikrąjį perėjimą į žiemą. Dienos tampa trumpesnės, temperatūra vis dažniau nukrenta žemiau nulio, o sodus nukloja krintantys lapai. Nors augalų augimas gerokai sulėtėja, būtent dabar svarbu pasirūpinti jų apsauga nuo šalčio.
Pasak ekspertų, vienas svarbiausių lapkričio darbų yra jautrių šalčiui augalų apsaugojimas, rašoma express.co.uk.
Kodėl šie augalai tokie pažeidžiami?
Artėjant pirmosioms rimtesnėms šalnoms, ypatingo dėmesio reikia augalams, kurie prastai toleruoja žemą temperatūrą. Jų šaknys ir ląstelės yra mažiau atsparios šalčiui, todėl tokie augalai lengviau pažeidžiami.
Šalčio metu augalų ląstelėse esantis vanduo gali užšalti. Susidarę ledo kristalai pažeidžia ląstelių sieneles, todėl augalas nebegali normaliai transportuoti gyvybiškai svarbių medžiagų. Sunkiais atvejais tai gali baigtis augalo žūtimi.
Monty Donas įspėja, kad temperatūra per naktį gali nukristi labai staigiai, todėl net ir lauke iki vėlyvo rudens laikyti augalai gali patirti rimtų pažeidimų.
Alanas Titchmarshas aiškina, kad jautriais vadinami tie augalai, kurie negali pakęsti net ir nedidelės šalnos. Būtent tokiems augalams šiuo metu reikalinga papildoma apsauga.
Kuriuos augalus verta saugoti pirmiausia?
Abu ekspertai tarp jautriausių augalų mini citrusinius augalus. Citrinmedžiai, apelsinmedžiai ir kiti citrusai, auginami vazonuose ar lauke, prasidėjus šalnoms turėtų būti apsaugoti arba perkelti į saugesnę vietą.
Titchmarshas rekomenduoja tokius augalus žiemai pernešti į šiltnamį arba šviesų, gerai apšviestą kambarį. Tai padės jiems sėkmingai peržiemoti.
Kaip apsaugoti augalus nuo šalnų?
Monty Donas siūlo pasiruošti specialios sodininkystės agroplėvelės (dar vadinamos žiemine daržininkystės danga) gabalus ir jais apvynioti jautresnius augalus.
Anot jo, vieno sluoksnio dažniausiai pakanka apsaugoti nuo lengvų šalnų, tačiau temperatūrai nukritus žemiau -5 laipsnių Celsijaus verta naudoti dvigubą apsaugos sluoksnį arba augalus perkelti į patalpas.
Agroplėvelę rekomenduojama lengvai pritvirtinti virvele, kad atšilus orams ją būtų paprasta nuimti.
Jei augalai auginami vazonuose, galima naudoti ir specialius apsauginius užvalkalus. Jie praleidžia orą, drėgmę bei vandenį, tačiau kartu padeda apsaugoti augalus nuo žalingo šalčio poveikio.
Sodininkystės specialistai pabrėžia, kad būtent lapkritį atlikti apsaugos darbai gali lemti, ar jautrūs augalai sėkmingai sulauks pavasario.
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