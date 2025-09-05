Prieš Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas – svarbus priminimas Lietuvos gyventojams

Nors oficialiais pareiškimais siekiama nuraminti visuomenę, dalis gyventojų neslepia nerimo – žmonės baiminasi dėl regiono saugumo ir galimų netikėtų scenarijų. Tokia įtempta geopolitinė situacija neišvengiamai paliečia emocinę būseną: kyla nerimas, baimė, netgi bejėgiškumo jausmas.
Apie tai, kaip tvarkytis su tokiomis kylančiomis emocijomis, anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo vaikų ir paauglių psichologas, psichiatras Linas Slušnys.
Išgyventi nerimą – visiškai natūralu
Pasak psichologo, daugelis lietuvių išgyvena panašius jausmus – pyktį, sumišusį su nerimu, jaučia tam tikrą įtampą. Tokie kylantys jausmai dėl geopolitinės įtampos yra neišvengiami ir natūralūs.
Svarbu išlikti ramiems ir išlaikyti šaltą protą, įsigilinti į realią situaciją ir galvoje nekurti blogiausių scenarijų, dirbti savo darbą. Jei nebegalite susikoncentruoti į darbus ir jų atlikti, tai gali būti ženklas, kad nerimas ima viršų.
„Nekontroliuojamas ir per didelis nerimas gali būti tada, kai nebegali dirbti jokio darbo, nebegali imtis kasdienės veiklos ir nuolat esi savotiškoje frustracinėje būsenoje. Jei nebegalime daryti šių dalykų, čia yra požymis to, kad kažkas yra negerai“, – paaiškino vaikų ir paauglių psichologas.
Kad ir kokios emocijos užplūsta, svarbu jų neužgožti ir neignoruoti – L. Slušnys sako, kad net socialiniai tinklai šiuo atveju padeda, nes juose žmonės gali išreikšti emocijas, jų nelaikyti savyje.
Padės fizinė veikla
Išlikti visiškai ramūs, stebint dabartinę situaciją, gali vienetai, tačiau juntama įtampa yra natūrali reakcija į tai, kas vyksta. Stebėdami naujienas nepradėkite kurti blogiausio scenarijaus ar panikuoti – viską vertinkite sąmoningai.
„Reikia įvertinti, ką aš galiu padaryti, ko aš negaliu padaryti, susidėlioti faktus. Mano akimis, vienas pagrindinių nerimo valdymo būdų – apgalvoti, kokios yra grėsmės, kiek jos yra realios.
Faktas tas, kad mes, kaip šalis, esame labai saugi, akivaizdu, kad mus saugos ir mes esame apsaugoti. Nerimauti dėl saugumo Lietuvoje šiandien reikėtų mažiausiai“, – patarė psichologas.
Visada geras būdas kovoti su nerimu ar stresu yra fizinė veikla – tai bent trumpam atitraukia nuo neraminančių minčių. Jei į rankas mėgstate paimti virbalus, darykite tai dažniau:
„Vienas geriausių dalykų, prajuokinsiu, bet yra mezgimas. Juokai juokais, bet tai vienas geriausių streso nuėmimo būdų. Jeigu nemokate megzti, eikite pasivaikščioti arba eikite sportuoti.
Aktyvi, intensyvi fizinė veikla mažina nerimą, įtampą. Jeigu juntamas nerimas, didelis stresas, bet koks fizinis aktyvus, intensyvus veiksmas jį mažina ir degina bereikalingai sukeltą įtampą.“
Svarbiausia nepulti į paniką
Jaučiantiems, kad intensyvus informacijos sekimas bei socialiniuose tinkluose stebima informacija skatina jaustis nesaugiai ar blogina psichologinę būklę, L. Slušnys patarė bent trumpam atsitraukti, bet neatsiriboti – informacijos žinojimas leidžia jaustis saugesniems.
„Jeigu žmogui pats informacijos srautas yra jaučiamai kenkiantis, būtų geriau atsitraukti ir pabūti be jo bent kurį laiką – valandą, pusdienį, po to galbūt pasižiūrėti tik esminius dalykus. Reikėtų truputėlį atsitraukti, bet tai nereiškia, kad visiškai atsiriboti“, – aiškino jis.
Kada ir kur vyks pratybos „Zapad-2025“?
Naujienų portalas tv3.lt primena, jog yra skelbiama, kad pratybos vyks rugsėjo 12–16 d., tačiau provokacijų tikimybė išlieka ir prieš pratybas, ir po jų. Pratybos, planuojama, vyks Baltarusijos teritorijoje.
Pratybos „Zapad“ vyksta kas ketverius metus, paskutinį kartą jos surengtos 2021 m.
Nors nuo 2021 m. buvo planuojama pratybas organizuoti kas dvejus metus, 2023 m. pratybos buvo atšauktos.
Kam skirtos šios pratybos?
„Zapad“ pratybos rengiamos nuo sovietų laikų.
Pratybų metu Rusijos ir Baltarusijos kariai tikrina planus, kaip kariauti su lygiaverčiu ir stipresniu priešu Vakaruose.
Scenarijai gali būti įvairūs, pavyzdžiui, per 2009-ųjų „Zapad“ pratybas buvo imituota branduolinė ataka prieš Lenkijos sostinę Varšuvą.
Per pastarąsias pratybas 2021 m. „Zapad“ apėmė beveik visą Baltarusijos teritoriją. Prieš pratybų oficialią pradžią vyko visa serija parengiamųjų mokymų.
Kiek karių dalyvaus „Zapad-2025“?
Pratybose „Zapad-2025“ turėtų dalyvauti ne daugiau kaip 30 tūkst. karių, sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
„2025 metų „Zapad“ pratybos dydžiu bus ženkliai mažesnės, nei vykusios 2021 metais. (...) Dabar mes galime pasakyti ir vertinti, kad ne daugiau 30 tūkst. bendrai pratybose galėtų dalyvauti, iš kurių kažkokia dalis – Baltarusijos teritorijoje galėtų būti 6–8 tūkst., Kaliningrado srityje – keli tūkstančiai ir likusi dalis – į Rusijos gylį esančiuose vienetuose“, – komentavo T. Godliauskas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau įvardijo, kad pratybose dalyvaujančių karių skaičius gali pasiekti 100–200 tūkstančių, tačiau T. Godliauskas teigė neturįs tokių duomenų: „Žvalgyba tokių skaičių nefiksuoja.“
2021 metų „Zapad“ pratybose, surengtose likus vos keliems mėnesiams iki Maskvos puolimo Ukrainoje pradžios, dalyvavo apie 200 tūkst. karių.
Kaip ruošiasi Lietuva?
Kaip kalbėjo R. Vaikšnoras, Lietuvos kariuomenė reaguoja į „Zapad“ pratybų fazes: atvykimą, aktyviąją fazę ir išvykimą.
Antradienį, rugsėjo 2 d., prasidėjo Lietuvos kariuomenės pratybos „Perkūno griausmas 2025“. Per maždaug poros mėnesių laikotarpį įvairiuose mokymuose visoje šalyje treniruosis apie 17 tūkst. karių.
„Šie mokymai apjungs daugelį Lietuvos teritorijoje vykstančių mažesnių pratybų, kuriose per du mėnesius iš viso dalyvaus apie 17 tūkstančių Lietuvos ir sąjungininkų karių. Pratybos vyks poligonuose ir civilinėse teritorijose, keliuose bus galima sutikti karinės technikos kolonas, skraidys kariniai orlaiviai, bus naudojamos imitacinės ir garsinės priemonės“, – skelbiama kariuomenės pranešime.
Pratybose Ginkluotųjų pajėgų vadavietė, ginkluotųjų pajėgų vienetų ir institucijų vadavietės, kariniai vienetai ir kariai, taip pat karo komendantūros bei savivaldos institucijos treniruosis planuoti ir atlikti ginkluotos gynybos užduotis.
